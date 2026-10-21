Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün çarşamba akşamı "Santiago Bernabeu" stadında Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında oynanacak Alman takımı Leipzig maçı için takımının ilk 11'ini açıkladı.

Mourinho, Fede Valverde'yi yeniden sağ bek mevkiinde sahaya sürmeye karar verdi; öte yandan Trent Alexander-Arnold ve Denzel Dumfries ikilisini göz ardı etmeyi sürdürdü. Uruguaylı oyuncunun orta sahada oynamayı tercih ettiğini belirterek bu mevkide oynamayı reddettiğini daha önce açıkladığını hatırlatmak gerekir.

Diğer yandan, bir süre önce Mourinho'nun planları dışında kalan Bernardo Silva, bir önceki Sevilla maçındaki takım kadrosuna kıyasla yapılan 5 değişiklik kapsamında ilk 11'e geri döndü.

Ayrıca, İspanya Ligi'ndeki Sevilla maçında cezalı olduğu için yer alamayan Vinicius Junior, hücum hattının başına dönerken, cezasının El Clasico'ya da sarktığını belirtelim.

Portekizli teknik adam, El Clasico maçı için Marc Cucurella'ya dinlenme vermeyi ve sol bek mevkiinde Alvaro Carreras'ı oynatmayı tercih etti.

Real Madrid, ilk iki haftada Roma ve Inter'i mağlup etmesinin ardından, ilk üç haftada tam puanı elde etmek amacıyla maça çıkıyor.

Bugünkü maç, Kraliyet ekibi için önümüzdeki pazar günü El Clasico'da Barcelona ile yapacağı karşılaşma öncesi son prova olacak.

Real Madrid'in Leipzig maçı ilk 11'i:

Kaleci: Thibaut Courtois.

Savunma hattı: Fede Valverde, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Alvaro Carreras.

Orta saha: Eduardo Camavinga, Bernardo Silva, Jude Bellingham.

Hücum hattı: Vinicius Junior, Arda Güler, Kylian Mbappe.