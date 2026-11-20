Uruguaylı yıldız Fede Valverde, Real Madrid ile sözleşmesini uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Oyuncuyu kulübe 2029'a kadar bağlayan mevcut sözleşme uzatılarak 2031'e kadar geçerli hale gelecek.

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Konuyla ilgili haberi yapan AS gazetesi, bu adımın Real Madrid'in 28 yaşındaki Fede Valverde'nin takımda kalmasında ne kadar ısrarcı olduğunu gösterdiğini yazdı.

Valverde, Peñarol'dan gelecek vaat eden bir yetenek olarak Eflatun-Beyazlılar'a katıldığında 18 yaşındaydı.

Bu anlaşma, oyuncunun kariyerinin, performansının, gelişiminin ve farklı mevkilerde parlayabilme becerisinin bir ödülü niteliğinde. Bunlar, kulüp içinde büyük takdir gören özellikler.

Anlaşma aynı zamanda, geçmişte yaşanan bazı olayların ötesinde, teknik direktör José Mourinho'nun onu bu mevkide oynatmanın takıma daha fazla ivme kazandırdığını ve takım arkadaşlarının performansını artırdığını düşündüğü durumlarda sağ bek pozisyonuna doğal bir şekilde uyum sağlayabildiğini gösteren oyuncunun büyük bağlılığını da yansıtıyor.

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Bu nedenle anlaşma yalnızca sözleşme süresinin uzatılmasıyla sınırlı kalmıyor, çok daha önemli ve temel unsurlar da içeriyor.

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Mali boyut da büyük önem taşıyor. Zira Valverde, takımın en çok kazanan oyuncularından biri haline gelecek.

Real Madrid, Arda Güler ve Aurélien Tchouaméni ile yapılan ilk iki sözleşme yenilemesini zaten duyurmuştu. Diğer yenilemeler ise hâlâ hazırlık aşamasında. AS gazetesinin daha önceki haberlerinde de belirttiği gibi, söz konusu isimler Jude Bellingham, Thibaut Courtois ve Brahim Díaz.

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Tüm bu anlaşmaların büyük olasılıkla netleştiği ve geriye yalnızca onlara resmiyet kazandıracak son rötuşların kaldığı belirtiliyor. Aynı durum, sözleşme yenilemesinin duyurulması uzun sürmeyecek olan Fede Valverde için de geçerli. Belirlenen plan bu yönde.

Bu, giderek güçlenen ve istikrar kazanan bir takımın temellerini sağlamlaştırmak için yerine konan yeni bir parça. Yükselen bir grafiğe sahip bugün ve güvence altındaki bir gelecek söz konusu. Valverde de bu geleceğin temel direklerinden biri olacak. Zaten yıllardır bu rolü üstleniyor.

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Fede Valverde, teknik direktör Mourinho yönetiminde toplam 1.184 dakikayla en çok süre alan dördüncü oyuncu konumunda.

Portekizli teknik adam, Uruguaylı oyuncunun hangi mevkide oynadığıyla, kimliği ve sahada ortaya koyduklarıyla ilgilendiği kadar ilgilenmiyor.

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Mourinho, "Valverde'yi takım için son derece önemli bir oyuncu olarak görüyorum. Real Madrid'in kaptanı olması, etrafındakilere farklı bir gözle bakmasını sağlıyor" dedi.

Mourinho şöyle devam etti: "Kaptan olduğunuzda, kaptan olmadan önceki halinizden farklı olmanız gerekir; sorumluluk farklıdır. Bu sorumluluğun, gerektiğinde onu sol bekte oynatacağını düşünüyorum."

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Mourinho bu sözleri, AEK Atina maçı öncesinde, Valverde'nin bek pozisyonunda görev alması istisnai bir durum olmaktan çıkıp büyük maçlarda olağan bir hale gelmeye başladığı dönemde söylemişti.

Mourinho'nun açıklamalarından Fede Valverde'nin kendi sözlerine geçelim. Duygularını belki de en iyi ifade eden sözleri şunlar oldu: "Teknik direktörün bize ve bana karşı tutumunu beğeniyorum. Kaptan olarak hem takım arkadaşlarımın hem de teknik ekibin iyi durumda olması için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."

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Valverde, basın karşısına çıkmak için seçilen oyuncular arasında neredeyse her zaman yer alıyor ve bu bir tesadüf değil.

Portekizli teknik adama yönelik övgüleri de tesadüf değil. Oyuncu ile Real Madrid arasında sözleşme yenileme görüşmeleri sırasında nasıl bir uzlaşı varsa, ikili arasında da aynı şekilde bir uyum bulunuyor.

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Valverde, Mourinho'nun desteğini hissediyor, Portekizli teknik adam da onun bağlılığını takdir ediyor. Bu durum kamuoyu önünde de görülüyor, ancak kulübün koridorlarında da varlığını sürdürüyor.

İster 15 maçın 11'inde forma giydiği orta sahada, ister diğer dört maçta görev yaptığı ve giderek daha fazla yerleştiği sağ kanatta oynasın, sahadaki varlığını her zaman hissettiriyor.

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Valverde'nin bu sezon attığı 3 golü yalnızca 17 gol atan Kylian Mbappé, 5 golü bulunan Jude Bellingham ve 4'er golü olan Diomande ile Arda Güler geride bırakabiliyor. Üstelik Valverde'nin tüm golleri belirleyici oldu ve 3 galibiyete katkı sağladı.