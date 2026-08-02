Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Fransız oyuncusu Eduardo Camavinga'ya, ondan hâlâ yararlanıp yararlanamayacağını değerlendirmek amacıyla Fiorentina karşısındaki hazırlık maçında ilk on birde forma giyme fırsatı verdi.

Ancak Fransız oyuncunun sahadaki karşılığı ikna edici olmadı; takımıyla birlikte oynadığı en zayıf maçlardan birini sergiledi.

Sport gazetesi bir haberinde, Camavinga'nın birçok konsantrasyon hatası yaptığını, isabetsiz paslar attığını ve sahip olduğu yetenekteki bir oyuncuya yakışmayan teknik hatalar işlediğini, gerçek seviyesine dair kuşkuları yeniden gündeme getiren bir performans ortaya koyduğunu belirtti.

Camavinga'nın durumu son derece kafa karıştırıcı bir hal aldı; başarıya ulaşmasını sağlayacak tüm niteliklere sahip olmasına rağmen, sürekli tekrarlanan hataları ve saha içindeki dalgınlığı nedeniyle manşetlere taşınan bir oyuncuya dönüştü. Bu sırada sosyal medyada onun hatalarını gösteren görüntüler yayılıyor.

Camavinga, geçmişte Real Madrid'in dokunulmaz oyuncularından biriydi; şimdiyse kulüp yönetimi, kendisini kadrosuna katmak için sunulan teklifleri tereddütsüz dinlemeye hazır.

Ancak asıl engel oyuncunun kendi tutumunda yatıyor; zira Camavinga ayrılmayı düşünmüyor ve kulüp yönetimine kalmak ve yerini geri kazanmak için mücadele etme isteğini bildirdi.

Camavinga'nın performansı büyük ölçüde düştü ve ilk on birde kalıcı bir yer edinmeyi başaramadı; hatta teknik gelişimi durmuş, seviyesi ilerlemek yerine gerilemiş gibi görünüyor.

Fransız oyuncu artık istikrarsız performanslar sergiliyor ve büyük ölçüde bireysel parıltılara dayanıyorken, saha içindeki güvenilirliği azaldı.

Mevkilenme ve konsantrasyon hataları tekrarlandı, top kaybetmek olağan bir hale geldi; saha içindeki kararları da sürekli kuşku uyandırıyor, öte yandan bazı teknik becerileri övgü kaynağı olmak yerine eleştiri kaynağına dönüştü.