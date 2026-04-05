FC Volendam - Feyenoord maçını izleyenler başrol oyuncusuna tepki gösterdi: "O adamı gönderin!"

Feyenoord, Pazar öğleden sonra ikinci sıra mücadelesinde bir kez daha değerli puan kaybına uğradı. FC Volendam deplasmanında Robin van Persie'nin takımı, gol kokusu bile olmayan 0-0'lık bir beraberlikle yetindi; maçta gol fırsatları nadirdi ve oyun seviyesi oldukça düşüktü. Seyirciler, özellikle tartışmalı kararlarıyla dikkat çeken hakem Allard Lindhout'tan bahsediyor.

Feyenoord taraftarlarının hayal kırıklığı, takımın hayal kırıklığı yaratan oyunundan kaynaklanıyor, ancak hakem Allard Lindhout da eleştirilerin hedefinde. Özellikle ikinci yarıda sinirlilik gözle görülür şekilde arttı.

En çok tartışılan an, 68. dakikada Ayase Ueda'nın ceza sahası içinde kayarak düşürülmesiyle yaşandı. Top yakınlarda değildi ve penaltı kararı savunulabilir görünüyordu, ancak Lindhout oyuna devam ettirdi ve VAR hakemi Dennis Higler de müdahale etmedi. Bu durum, daha önce de benzer bir durumun göz ardı edildiğini gören Feyenoord'da şaşkınlığa neden oldu.

Sterling'e yapılan sert müdahale de ceza ile sonuçlanmadı, ancak Mawouna Amevor bu müdahale sırasında kısmen topa da dokunmuştu. Feyenoord teknik direktörü Robin van Persie, bundan kısa bir süre önce Ueda'ya yapılan ve faul olarak değerlendirilmeyen bir müdahaleye itiraz ettiği için sarı kart gördü. Bu kararların birikimi, sahada ve saha dışında öfkenin artmasına neden oldu ve Feyenoord'un hakemlerden pek bir şey görmediği hissi uyandırdı.

Sosyal medyada hakemlere yönelik eleştiriler patlak verdi. İzleyiciler 'skandal hakemlik'ten bahsediyor ve Feyenoord'un kendilerine göre penaltı alması gereken birçok anı işaret ediyor; bu bağlamda VAR Higler'in rolü de sert bir şekilde eleştiriliyor.

“Feyenoord'un performansı zaten dramatik, ama Lindhout ne kadar da kötü. Kesin penaltılar. Defalarca,” diyor X'teki bir yorum. Başka bir taraftar ise şöyle yazıyor: “Lindhout görmezse VAR var, ama o da görünüşe göre hiçbir şey yapmıyor.”

FR12'de ayrıca Feyenoord'un sergilediği performans karşısında öfke hakim. "Volendam karşısında 83 dakika ve kaleye sadece iki şut," diyen anlamlı bir yorum var. Teknik kadroya da sert eleştiriler yöneltiliyor: "Bu teknik direktörle hiçbir şeyin olamayacağı ve olmayacağı belli," derken, bir başkası da "1970'ten beri taraftarım ama bu manzaraya bakmak gözlerimi acıtıyor" diye iç çekiyor.

X'te bir başkası ise şöyle diyor: "Lindhout'u bırakmaya zorlamalılar, bu gerçekten kabul edilemez."