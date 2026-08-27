FC Utrecht yeni golcüsünü buldu: Eredivisie’nin tanıdık ismi Hollanda’ya geri dönüyor

FC Utrecht, İsveç basınından Expressen'in haberine göre Richie Omorowa ile kadrosunu güçlendirecek. İsveçli santrfor, 2030 ortasına kadar sözleşmesinin bulunduğu Samsunspor'dan kiralık olarak gelecek. De Telegraaf'a göre ise hücum oyuncusu ilk etapta Jong FC Utrecht için transfer ediliyor.

Omorowa (22), Hollanda'da kesinlikle yabancı bir isim değil. Sağ ayağını kullanan oyuncu, 2023 ile 2025 yazları arasında Excelsior formasıyla 53 maça çıktı ve takımına 13 gol ile 3 asistlik katkı sağladı.

Omorowa, geçtiğimiz yarım sezonda Samsunspor tarafından Kıbrıs ekibi Olympiakos Nicosia'ya kiralandı ve burada çıktığı 12 maçta gol atamadı. Ancak bir asist yaptı.

Omorowa, 2025'te Excelsior'dan Samsunspor'a transfer oldu ancak dikkat çekici şekilde Fildişi Sahili kökenli İsveçli oyuncu, Türk kulübü adına henüz tek bir maç bile oynamadı.

2025'teki transferinin hemen ardından yarım sezonluğuna Degerfors IF'ye kiralandı. Omorowa burada da etkileyici istatistikler ortaya koyamadı: 10 maç, 0 gol, 1 asist.

FC Utrecht Teknik Direktörü Anthony Correia uzun süredir yeni bir santrfor istiyordu ve artık bu konuda neredeyse mutlu sona ulaştı, ancak Domstad ekibinden resmi doğrulama henüz gelmedi.

Omorowa, A takıma adım attığında David Min ve Artem Stepanov ile forma rekabetine girecek. Son adı geçen isim ise şu an için santrfor pozisyonundaki tartışmasız ilk tercih konumunda.

Omorowa kanatlarda da görev yapabiliyor ve bu da Utrecht'e hücum hattında gerekli çeşitliliği sağlıyor. Eredivisie'nin şu anki 15. sırasındaki ekibin satın alma opsiyonu da alıp almadığı şimdilik bilinmiyor. Omorowa'nın piyasa değeri 375 bin euro.