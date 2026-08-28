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Rian Rosendaal

Çeviri:

FC Utrecht, PSV ile oynayacağı kritik maç öncesinde AZ ile anlaşma sağladı ve bir hücum oyuncusunu kadrosuna kattı

Transfers
FC Utrecht
Alkmaar

Sem van Duijn sezonu FC Utrecht'te tamamlayacak. Forvet oyuncusu, AZ'den kiralık olarak transfer oldu. Utrecht, 22 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonu da aldı. Bu bilgi cuma günü kulübün internet sitesinde yer aldı.

''Bu kulüp elbette gerçekten çok büyük, bu yüzden burada olduğum için doğal olarak mutluyum. Burada her zaman çok iyi bir atmosfer var. Çok yoğun oynayan, yüksek koşu kapasitesine sahip bir oyuncu olduğumu düşünüyorum ve burada oynayıp takım için önemli biri olmak adına gerçekten büyük heyecan duyuyorum'', dedi hırslı Van Duijn ilk açıklamasında.

FC Utrecht, Van Duijn için 'zirveye giden özel bir yol'dan söz etti. ''KVV Quick Boys'un üst düzey amatör takımında gösterdiği performansla AZ'nin dikkatini çekti ve kulüp onu 2024'te üç yıllığına kadrosuna kattı. Bir buçuk yıl boyunca Jong AZ formasıyla Eerste Divisie'de savunmacıların başına bela oldu. Geçtiğimiz yarım sezonda ise bir basamak yukarıda, Telstar'da Eredivisie'de şans buldu. On dört maçta beş gol ve iki asist üretti.''

Genç forvetin AZ ile sözleşmesi 2031 yılının ortasına kadar devam ediyor. Utrecht'te, Telstar'da birkaç ay birlikte çalıştığı Anthony Correia ile yeniden bir araya gelecek.

Van Duijn, 'golcülük özelliğine sahip ve maçlarına çok enerji koyan çok yönlü bir forvet' olarak tanımlanıyor. Forvet oyuncusu, pazar günü PSV'nin De Galgenwaard'a konuk olması halinde ilk maçına çıkabilir.

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PSV

AZ, yalnızca Van Duijn'i kiralık olarak başka bir kulübe göndermiyor. Voetbal International, Matej Sin'in de kiralık olarak ADO Den Haag'a gideceğini, ancak kulübün önce bir sağlık kontrolü planlaması gerektiğini yazdı.

Orta saha oyuncusu geçen yıl Banik Ostrava'dan dört milyon avroya transfer edilmişti. Sin, Sven Mijnans ve Kees Smit'in varlığı nedeniyle de ilk 11'de kalıcı bir yer edinemedi. 2030 yılının ortasına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu, son dönemde ağırlıklı olarak Jong AZ'de forma giydi.

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