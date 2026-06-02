FC Utrecht, eski transfer hedefi Sven Mislintat için ciddi bir rekabetle karşı karşıya

Steven van der Sloot, ilgi konusunda hiçbir şikâyeti yok. Voetbal International'a göre, yeni yükselmiş ADO Den Haag'ın savunma oyuncusu, FC Utrecht ve Almanya'dan bir dizi kulüp tarafından takip ediliyor.

Van der Sloot (23), uzun bir süre Fortuna Düsseldorf'a transfer olacağa benziyordu; ancak bu kulübün sportif direktörü Sven Mislintat kısa süre önce görevinden alındı. Hatta kulüp ile oyuncu arasında bir anlaşma bile sağlanmıştı. Ancak 3. Bundesliga'ya düşen kulüp, daha ciddi adaylar tarafından geride bırakılmış görünüyor.

Feyenoord ve Ajax'ta yetişen Van der Sloot, Lahey'deki sözleşmesi 30 Haziran'da sona erdiği için ADO'dan bedelsiz ayrılabilir. Teknik direktör Mark Wotte, onu takımda tutmak için çaba sarf etti, ancak bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı.

FC Utrecht, Van der Sloot'u listesine ekledi, ancak Almanya'dan gelen güçlü bir rekabetle karşı karşıya. FC Magdeburg ve FC St. Pauli, kısa süre önce ADO oyuncusunun menajerleriyle temasa geçti ve Bundesliga'ya yükselen SC Paderborn da artık transfer piyasasında. 1. FC Köln ve Rapid Wien de şu anda bekleme modunda.

Van der Sloot için en önemlisi, güçlü bir ligde oynamak. Genç savunma oyuncusu Kamerun doğumlu olduğu için Afrika ülkesinin milli takımında forma giyebilir. Geçmişte Hollanda için çeşitli genç milli takım maçlarında forma giydi.

Van der Sloot, Nisan ayında ADO formasıyla oynadığı son iç saha maçının ardından Lahey seyircisiyle duygusal bir vedalaşma yaşadı. ''Isınma sırasında tüylerim diken diken oldu. Şarkıları duyduğumda neredeyse ağlayacaktım. Bu çok özel bir an. Bu kulübü seviyorum. Bu benim için çok anlamlı.''