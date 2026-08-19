FC Utrecht, Eredivisie'nin yıldızıyla görüşmeler yürütüyor

FC Utrecht, Eduard Michut’nun transferi için Fortuna Sittard ile görüşüyor. L’Équipe’in haberine göre Fransız oyuncunun, Anthony Correia’nın orta sahasını güçlendirmesi bekleniyor.

FC Utrecht, Michut’yu çok beğeniyor ve bonservis bedeli konusunda Fortuna Sittard ile görüşmeler yürütüyor. Oyuncunun Limburg ekibiyle sözleşmesi 2027’nin ortasına kadar devam ediyor ve bu nedenle Fortuna’nın ondan hâlâ bir kazanç elde edebilmesi için satış yapması gerekecek.

FC Utrecht, orta sahaya takviye arayışını yoğun şekilde sürdürüyor. Geçen hafta sonunda Ferdinand Pohl, Dani de WIt’ın yanında sahaya çıktı. Alman oyuncu ise stoper olarak transfer edilmişti.

Michut’ya olan ilginin, Alonzo Engwanda’nın sakatlığıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Belçikalı oyuncu mayıs ayından bu yana hamstring sakatlığı nedeniyle formasından uzak ve hâlâ geri dönmedi.

Michut, Paris Saint-Germain altyapısından yetişti ancak hiçbir zaman A takıma yerleşemedi. Sunderland ve Adana Demirspor’daki kiralık dönemlerinin ardından daha sonra bonservissiz olarak son adı geçen kulübe transfer oldu.

Fransız orta saha oyuncusu, uzun süreli ödeme gecikmeleri ve maaşının ödenmemesi nedeniyle FIFA kuralları çerçevesinde sözleşmesini iki ay sonra tek taraflı olarak feshetmeye karar verdi. Bu sayede bonservisini eline aldı.

Fortuna bu durumdan faydalandı. Sittard ekibi adına toplam 42 maça çıktı. İki gol attı ve iki asist yaptı; bunlar arasında ligin ilk haftasında PSV’ye karşı attığı müthiş eşitlik golü de vardı (2-2).