FC Utrecht, Eredivisie’den yeni milli takım oyuncusuyla anlaşmaya vardı

Soccernews’ten transfer muhabiri Mounir Boualin’in haberine göre, FC Utrecht, Arthur Zagré ile sözlü bir anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki sol bek oyuncunun Domstad’a dönüşüne artıksadece son ayrıntılar kalıyor.

Zagré, 2021 ile 2023 yılları arasında AS Monaco'dan kiralanarak Utrecht forması giymişti. Defans oyuncusu, ilk döneminde ikinci takımda 10, birinci takımda ise 13 maça çıkmıştı.

O dönemde Zagré için gerçek bir çıkış yakalaması henüz mümkün olmamıştı. 2023 yılında Monaco ile olan sözleşmesi sona eren Zagré, Excelsior’a bedelsiz transfer olmayı tercih etmişti.

Rotterdam’da, Fransa doğumlu oyuncu takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Zagré, hücumdaki yetenekleriyle de sık sık Excelsior’un en göze çarpan oyuncuları arasında yer aldı.

Defans oyuncusu neredeyse tüm maçlarda forma giydi ve toplamda 106 maça çıktı; bu maçlarda 7 gol attı ve 13 asist yaptı. Zagré, sona eren sözleşmesini uzattı ve Utrecht şimdi bundan faydalanıyor.

Mayıs ayında Burkina Faso Futbol Federasyonu, Zagré’yi bu ülke adına oynamaya ikna ettiğini duyurdu. Sol bek oyuncusunun ebeveynleri Burkina Faso kökenlidir.

Haziran ayında Zagré, Rusya karşısında oynadığı milli takımdaki ilk maçında hemen ilk 11'de yer aldı. Ancak Burkina Faso, Volgograd'da ev sahibi takıma karşı (3-0) yenildi.

Birkaç gün sonra Zagré, Minsk’te 2-0’lık üstünlüğünü elinden kaçıran Beyaz Rusya karşısında 19 dakika sahada kaldı: 2-2.

Her şey planlandığı gibi giderse, Zagré, Kevin Paredes gibi isimlerle rekabet edecek. Dört kez ABD milli takımında forma giyen Paredes, Haziran sonunda VfL Wolfsburg'dan bedelsiz transfer oldu.