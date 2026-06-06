FC Utrecht'e milyonlar: Eskiden başarısız olan oyuncu Şampiyonlar Ligi'ne giriyor

Silas Andersen, kariyerine Sporting Lizbon'da devam edecek. BK Häcken, 21 yaşındaki kanat oyuncusu için tam 7,5 milyon euro alacak; bu tutarın 1,3 milyon euro'su FC Utrecht'e aktarılacak.

Bu haberi De Telegraaf gazetesi muhabiri Jeroen Kapteijns verdi. “FC Utrecht yine finansal bir kazanç elde etti. Silas Andersen'in BK Häcken'den Sporting'e transferi, Domstad kulübüne yaklaşık 1,3 milyon euro kazandırdı.”

Kapteijns, “Bonuslar da iyi gelirse, bu miktar yaklaşık 400.000 avro daha artabilir” diye ekliyor.

Bu tutarlar, Utrecht'in Andersen için daha önce aldığı 1 milyon avroya ek olarak geliyor. Danimarkalı oyuncu, transferini tamamlamak için şimdiden Lizbon'da bulunuyor.

Andersen bu hafta sonu sağlık kontrolünden geçecek ve ardından Sporting, genç milli oyuncuyu gelecek hafta tanıtacak.

Böylece Utrecht, iki resmi maçta toplamda sadece dokuz dakika forma giyen bir oyuncudan büyük bir kazanç elde ediyor.

Hacken'e transfer olduktan sonra FC Kopenhag ve Inter'in altyapısından yetişen oyuncu büyük bir gelişme gösterdi. 57 resmi maçta 9 gol ve 3 asist kaydetti.