FC Utrecht, dört kez ABD milli takımında forma giymiş bir oyuncuyu kadrosuna kattı

FC Utrecht, Kevin Paredes’in takıma katıldığını duyurdu. Dört kez ABD milli takımında forma giymiş olan oyuncu, VfL Wolfsburg’dan bedelsiz transfer oldu ve Stadion Galgenwaard’da bir sezonluk sözleşme imzaladı; sözleşmede iki yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor.

23 yaşındaki Paredes, sol bek pozisyonunda oynayan bir futbolcu ve FC Utrecht'te yıldız oyuncu Souffian El Karouani'nin yerini alacak. Faslı oyuncu, 50 resmi maçta 18 asist yaptığı muhteşem bir sezonun ardından Al-Qadsiah'a transfer olmuştu.

Paredes ile kulüp, kağıt üzerinde gelecek vaat eden bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Sol ayakla oynayan oyuncu, yıllardır Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük yeteneklerinden biri olarak gösteriliyordu ve 2022’de tam yedi milyon avroya D.C. United’dan Wolfsburg’a transfer olmuştu.

Utrecht, transferinin hemen ardından kiralama anlaşması için ilgi göstermiş, ancak Wolfsburg’daki hazırlık dönemine hızlı bir başlangıç yapması nedeniyle bu plan suya düştü. Ciddi bir ayak sakatlığının da etkisiyle, Die Wölfe formasıyla oynadığı maç sayısı sonunda 65’te, attığı gol sayısı 4’te ve yaptığı asist sayısı 4’te kaldı.

Paredes, Almanya’da geçirdiği süre içinde ABD milli takımında ilk kez forma giydi. Bugüne kadar ülkesi adına dört uluslararası maça çıktı, ancak Dünya Kupası kadrosuna seçilme şansı hiç olmadı. Paredes, geçen sezon ayak sakatlığı nedeniyle sadece sekiz maçta forma giyebildi.

“Kendimi nasıl tanımlarım? Bir kanat bek olarak,” diyor Paredes. “Saldırmayı çok seven biri. Koşmayı seven biri, ama bu savunma görevlerini ihmal ettiğim anlamına gelmez. Her zaman disiplinliyim. Ancak doğam gereği ileriye doğru bir dürtüm var.”

Paredes, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor ve FC Utrecht taraftarlarına bir çağrıda bulunuyor. “Stadyuma gelin ve bize destek olun. Ben tutkulu bir oyuncuyum ve bu atmosferin içinde olmayı seviyorum. Bu enerjiyi seviyorum! İlk maçımı sabırsızlıkla bekliyorum.”