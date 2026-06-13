FC Utrecht acı bir yenilgiyi kabullenmek zorunda kaldı ve en önemli transfer hedefini kaçırdı

Voetbal International'ın haberine göre, Boy Kemper kariyerine Queens Park Rangers'ta devam edecek. Bu durumda savunma oyuncusu, FC Utrecht'e transfer olmayı tercih etmedi.

NAC'nin kaptanı bu yaz transfer piyasasında serbestti ve istediği kulübü seçme şansına sahipti. QPR uzun süredir ilgisini gösteriyordu, ancak uzun bir süre harekete geçmedi.

FC Utrecht bu durumdan yararlanmaya çalıştı ve sol bek ile görüşmelere başladı, ancak bir anlaşmaya varılamadı.

QPR, FC Utrecht ile yapılan görüşmelerden haberdar olunca, süreci hızlandırdı ve oyuncuya hızlı bir şekilde teklifte bulundu. VI'ye göre Kemper, tatil yerinden anlaşmaya vardı.

26 yaşındaki savunma oyuncusu, İngiltere'de üç sezonluk sözleşme imzalayacak. Kemper, Preston North End, İsviçre'nin FC Thun ve Granada FC'yi geride bırakarak QPR'yi tercih etti.

Kemper, kariyeri boyunca daha önce Ajax, ADO Den Haag ve NAC'de forma giydi. Şimdi bu listeye QPR'yi de ekleyecek.

QPR, geçen sezon Championship'te (İngiltere'nin ikinci ligi) on üçüncü sırada yer aldı ve bu ligde yeni bir sezona hazırlanıyor.