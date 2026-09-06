FC Twente, Wout Weghorst sayesinde Groningen deplasmanından 1 puanla dönüyor

FC Groningen, pazar günü sahasında FC Twente ile 2-2 berabere kaldı. Wout Weghorst, ilk yarının bitimine kısa süre kala Tukkers'in ikinci golünü attı ve konuk ekip Enschede'ye bir puanla döndü.

Ev sahibi ekip maça kötü başladı: Etienne Vaessen topu bir anda Marko Pjaca'ya verdi, o da Groningen kalecisinin hatasını en iyi şekilde değerlendirip golü attı. Maçın öne çıkan ismi Thom van Bergen, on dakika sonra ceza sahasının solundan çektiği sert şutla skora denge getirdi.

Groningen, 28. dakikada geri dönüşünü tamamladı. Tygo Land, Thijmen Blokzijl'in asistinde topu ağlara gönderdi. Twente, tempolu mücadelede yeniden oyuna ortak oldu ve Weghorst yakın mesafeden yaptığı dokunuşla skoru 2-2'ye getirdi.

İkinci yarıda iki takım da galibiyet golünü aradı ve iki kalede de fırsatlar yaşandı. Weghorst, bitime küçük bir çeyrek saat kala günün ikinci golüne çok yaklaştı ancak vuruşu direğin hemen yanından auta gitti ve Twente forveti büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Kaçan fırsattan kısa süre sonra Weghors ile Vaessen arasında gerginlik yaşandı. Vaessen, forvetin bilinçli şekilde kaleciyle temas aradığını düşündü. Bu sırada son bölüm başlamıştı ve kuzeyde heyecan sürdü; Jacob Ondrejka da diğer tarafta topu az farkla dışarı gönderdi.

PSV'ye giden Sam Lammers'in artık rakibi olmayan Lucas Vennegoor of Hesselink, 87. dakikada oyuna girdi. Sakatlıklardan dolayı sadece iki dakika uzatma verildi ve bu süre iki takımın da galibiyet golünü bulması için yeterli olmadı.