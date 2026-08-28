FC Twente taraftarları, yasağa rağmen SC Cambuur maçı için Leeuwarden’a gidiyor

Taraftar dernekleri, kulübe yaptıkları açıklamada FC Twente taraftarlarının pazar günü "her zamanki gibi" Leeuwarden'a gideceğini duyurdu. Taraftarlar, SC Cambuur'un kısa süre önce Twente taraftarlarının pazar günü deplasman tribününde hoş karşılanmayacağına karar vermesini protesto etmek için Friesland'ın başkentinde gösteri yapacak.

Yasak, geçen hafta Cambuur - Feyenoord maçında yaşanan olaylarla ilgili. Rotterdam ekibinin taraftarları, başta ev sahibi tribünler olmak üzere çeşitli yönlere havai fişek attı. Beş Cambuur taraftarı yaralandı; yanıklar, işitme kaybı ve göz yaralanmaları yaşadı.

Feyenoord, taraftar grubu Rotterdam Radicals'ın aksine, Kooi Stadyumu'ndaki olaylardan açık şekilde uzak durdu ve sonraki iki deplasman maçına, NEC (5 Eylül) ve PEC Zwolle (13 Eylül) karşılaşmalarına, deplasman taraftarı götürmeme kararı aldı.

Cambuur, olayları değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğuna karar verdi ve bunun üzerine Twente taraftarlarının pazar günü hoş karşılanmayacağını açıkladı. Bu karar, bunu "tamamen absürt bir önlem" olarak nitelendiren taraftar derneği Cambuur Culture başta olmak üzere, anlaşılmaz bulundu.

Twente taraftarları da doğal olarak memnun değil. Açıklamada, "Twente taraftarlarını Leeuwarden'da dışarıda bırakma kararını artan bir şaşkınlıkla okuduk" denildi.

"Bir kulüp/belediye işleri düzgün şekilde yoluna koyamadığı için mağdur edilen biz oluyoruz. Bunun hiçbir mantığı yok. Twente nereye giderse biz de oraya gideriz. Yani Leeuwarden'a da."

"Maça gitmemize izin verilmezse yine de bu kararı protesto etmek ve maçı şehirde izlemek için Leeuwarden'a gideceğiz. Hepinizi orada görmek istiyoruz! Pazar günü Leeuwarden'da görüşürüz."

FC Twente, Eredivisie sezonuna iki maçta aldığı üç puanla biraz hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı. John van den Brom'un ekibi, Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde etmenin verdiği harika hissi pazar günü Leeuwarden'a taşımayı umuyor.

Tukkers, cuma günü yapılan kurada SC Freiburg (d), Pafos FC (i), Lincoln Red Imps FC (d), Kairat Almaty (i), Aarhus GF (d) ve FC Thun (i) ile eşleşti. Cambuur ise Twente karşısında sezonun ilk puanını ya da puanlarını almayı umuyor.



