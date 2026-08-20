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Rian Rosendaal

Çeviri:

FC Twente’nin Avrupa’daki kritik maçına hangi isimler ilk 11’de başlayacak?

FC Twente - Qarabag FK
FC Twente
Qarabag FK
Conference League Qualification

FC Twente, perşembe akşamı Konferans Ligi play-off turunda FK Qarabag ile karşı karşıya gelecek. John van den Brom, Voetbalzone'un tahminine göre alışılmış isimleri tercih ediyor. Grolsch Veste'deki Avrupa karşılaşması saat 20.00'de başlayacak ve ESPN 1'den canlı yayınlanacak. 

Lars Unnerstall, Tukkers'te kaleyi korumaya devam ediyor. FC Twente'nin savunma hattı (sağdan sola) Bart van Rooij, Robin Pröpper, Ruud Nijstad ve Aske Adelgaard'dan oluşuyor.

Orta sahada kontrolü Ramiz Zerrouki'nin sağlaması bekleniyor; yanında ise Daouda Weidmann görev yapacak. Fransız oyuncu, sezona dört maçta attığı iki gol ve yaptığı iki asistle güçlü bir başlangıç yaptı. 

Marko Pjaca, Daan Rots ve Sondre Ørjasæter, Twente orta sahasında ileri uçta konumlanacak isimler. Wout Weghorst ise perşembe akşamı Grolsch Veste'de en uçta santrfor olarak görev yapacak.

FC Twente, geçen pazar günü sahasında PEC Zwolle'yi 3-1 mağlup ederek moral depoladı. Qarabag ise bir gün sonra sezonun ilk maçında Samaxi'yi aynı skorla yendi.

Premier Lig
Qarabag FK crest
Qarabag FK
QRB
FC Kapaz crest
FC Kapaz
FCK
Conference League Qualification
Qarabag FK crest
Qarabag FK
QRB
FC Twente crest
FC Twente
TWE

FC Twente'nin muhtemel 11'i: Unnerstall; Van Rooij, Pröpper, Nijstad, Adelgaard; Zerrouki, Weidmann; Pjaca, Rots, Ørjasæter; Weghorst.

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