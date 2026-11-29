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FC Twente, pazar akşamı Eredivisie'nin zirve yarışında önemli bir galibiyet aldı. John van den Brom'un ekibi, Goffertstadion'da NEC'i, Wout Weghorst'un asistinde Sondre Ørjasæter'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Twente böylece ikinci sıraya yükseldi ve lider PSV ile arasındaki puan farkını ikiye indirdi.

Enschede ekibi, Nijmegen'deki maç öncesinde Ajax, Feyenoord ve AZ'nin berabere kalmasından yararlanabileceğini biliyordu. Van den Brom, Daouda Weidmann yerine Kristian Hlynsson'a ilk 11'de görev verdi. NEC'in teknik direktörü Dick Schreuder ise Mitchel Bakker'i ilk 11'e aldı.

Nijmegen taraftarlarının ateşli taraftar grubunun 50. yılını kutlamak için düzenlediği kapsamlı havai fişek gösterisi nedeniyle maç biraz gecikmeli başladı. Başlama düdüğünden sonraki iki dakika içinde NEC gole yaklaştı ancak Joël Drommel, Willum Thór Willumsson'un ev sahibi ekibi öne geçirmesine izin vermedi.

FC Twente'de Daan Rots ve Weghorst ilk dakikalarda fırsatlar yakaladı ancak bunları değerlendiremedi. Önce Rots'un şutunu Ahmetcan Kaplan engelledi, ardından Ørjasæter'in hazırladığı pozisyonda Weghorst topu yan ağlara gönderdi.

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19. dakikada konuk ekip büyük bir tehlike atlattı. Willumsson'un ortasına kafayı vuran Bryan Linssen gole yaklaştı, dönen topa yakın mesafeden vuran Clement Bischoff ise direğe takıldı.

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FC Twente, ilk yarının bitimine sekiz dakika kala oyunun gidişatının aksine öne geçtiğini düşündü. Robin Pröpper, Ramiz Zerrouki'nin kullandığı kornerde kafayla topu ağlara gönderdi ancak hakem Sander van der Eijk, kaptanın Kaplan'a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Altı dakika sonra Twente bu kez golü buldu. Weghorst ile güzel bir paslaşmaya giren Ørjasæter, topu yakın köşeye göndererek Gonzalo Crettaz'ı ters ayakta yakaladı: 0-1. Norveçli kanat oyuncusu böylece bu sezon tüm kulvarlardaki dördüncü golünü attı. Ayrıca 11 asisti bulunuyor.

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İkinci yarının başlamasından beş dakika sonra Ørjasæter farkı ikiye çıkarmalıydı. Kaplan'ın hatasının ardından Weghorst, takım arkadaşına gecenin ikinci golünü atma fırsatı sundu ancak İskandinav oyuncu uygun pozisyonda topu üstten auta gönderdi.

Kısa süre sonra Van den Brom için kötü bir gelişme yaşandı. Sakatlanan Pröpper oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerine Stav Lemkin girdi. NEC, Tjaronn Chery ile beraberliğe yaklaştı ancak Nijmegen ekibinin kaptanı, Bakker'in harika ortasında yaptığı kafa vuruşuyla topu az farkla dışarı gönderdi.

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Son bölümde Crettaz, Aske Adelgaard'ın vole vuruşunu kurtararak takımını maçta tuttu. Diğer kalede ise Chery ve Dusan Tadic'in girişimleri beraberlik golünü getirmedi.

Uzatma dakikalarında Linssen, Ruud Nijstad'a yaptığı sert faul nedeniyle ikinci sarı kartını görünce NEC maçı on kişi tamamlamak zorunda kaldı. Tek gollük üstünlüğünü koruyan FC Twente, 14 maç sonunda 30 puana ulaştı. 14 puanda kalan NEC ise Eredivisie sezonundaki ilk iç saha galibiyetini hâlâ bekliyor. Schreuder'in ekibi 14. sırada.