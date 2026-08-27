FC Twente müthiş bir geri dönüşe imza atarak Konferans Ligi lig aşamasına yükseldi

FC Twente, FK Qarabag karşısında yaptığı müthiş geri dönüşün ardından Konferans Ligi lig aşamasına yükseldi. Enschede’de 0-1 kaybeden John van den Brom’un ekibi, Azerbaycan’da da geriye düştü ve elenme çok yaklaşmıştı. Ancak Tukkers maça tamamen geri döndü, uzatma dakikalarında Max Bruns’un golüyle maçı uzatmaya taşıdı (1-2) ve burada Wout Weghorst ile Younes Taha farkı yarattı: 1-4.

Maç 15 dakikalık gecikmeyle başladı. Şiddetli bir fırtına nedeniyle Norveçli hakem Rohit Saggi, başlama vuruşundan kısa süre önce oyuncuları içeri göndermek zorunda kaldı. Mücadele TSİ 18.15’te başladı.

Temkinli geçen açılış bölümünün ardından Twente oyunda giderek daha iyi görünmeye başladı. Özellikle Sondre Ørjasaeter tehditkâr bir görüntü sergiledi, ancak bu henüz Twente’ye net fırsatlar getirmedi.

Yarım saat dolarken konuk ekip bir anda öne geçmeye santimlerle yaklaştı. Daouda Weidmann uzak mesafeden şansını denedi, Martin Zlomislic’in eldivenlerine de çarpan top üst direkten döndü.

Bu pozisyon Twente’ye iyi geldi ve Taha da açılış golüne yaklaştı. Onun spektaküler röveşatası auta gitti. Qarabag ise hücumda çok az şey üretebildi. Jaly Mouaddib’in yan ağlarda kalan denemesi dışında fazla etkili olamadı.

İkinci yarıda da Twente, Qarabag’ın verdiği boşlukları sık sık değerlendirmekte zorlandı. Oyunun gidişatına tamamen ters şekilde ev sahibi ekip, yaklaşık bir saatin ardından Kady Borges’in kaleci Lars Unnerstall’ı geçip topu ağlara göndermesiyle öne geçti: 1-0.

Twente daha da geriye düştü, ancak pes etmedi. Weghorst bir pozisyonda topu boş kaleye göndermeye çok yaklaşmış gibi görünüyordu, ancak arka direkte formasından çekildi ve topa ulaşamadı. Muhtemelen Weghorst da rakibini tuttuğu için penaltı verilmedi.

Mücadele eden Tukkers’ın şansı da yaver gitmedi. Kısa süre sonra kullanılan kornerde, devre arasından hemen önce ikinci sarı karttan kurtulan Bruno Langa, Qarabag’ın kahramanı oldu. Lucas Vennegoor of Hesselink’in kafa vuruşunu çizgi üzerinde çıkardı.

Twente 79. dakikada hak ettiği beraberlik golünü sonunda buldu. Zerrouki, Lucas Vennegoor of Hesselink’i gördü, o da topu Weghorst’a aktardı. Golcü oyuncu topu kafayla Marko Pjaca’ya indirdi, o da son derece soğukkanlı bir vuruşla fileleri buldu: 1-1.

Twente 1-2 için tüm gücüyle yüklendi ve bu gol Daan Rots’la neredeyse geldi, ancak onun sert şutu az farkla auta çıktı. Twente baskısını sürdürdü ve uzatma dakikalarında ödülünü aldı. Taha topu ceza sahasına taşıdı, Bruns da yakın mesafeden ağları havalandırdı: 1-2.

Maç uzatmalara gitti ve Twente güç farkını burada sadece dört dakika sonra ortaya koydu. Weidmann topu tam olarak istediği gibi kontrol edemedi, ancak meşin yuvarlak tetikteki Weghorst’un önüne mükemmel düştü. Hollanda Milli Takımı oyuncusu, atletik bir dokunuşla topu ağlara gönderdi: 1-3.

Uzatmaların ikinci devresinin başlamasından hemen sonra Twente bir kez daha şanslı bir an yaşadı. Marko Jankovic, Weghorst’la girdiği mücadelenin ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Weghorst da sarı kart gördü.

Uzatmaların sonlarına doğru Taha tüm şüphelere son verdi. Hücum oyuncusu kaleci Zlomislic’e baskı yaptı, Zlomislic ise topu tamamen ıskaladı. Taha da bunu mükemmel şekilde değerlendirerek Twente’yi kesin olarak Konferans Ligi lig aşamasına taşıdı: 1-4.



