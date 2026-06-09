FC Twente, Mats Rots'un satışını doğruladı ve rekor bir transfer ücreti elde etti

Mounir Boualin'in bildirdiğine göre, FC Twente Mats Rots'u TSG Hoffenheim'a sattı. Gazeteci, bu transferin Tukkers için "rekor bir bedel" olduğunu belirtti. Algemeen Dagblad'dan Johan Inan, yarım saat sonra transfer bedelinin 16 milyon euro olduğunu ve Rots'un Almanya'da 5 yıllık sözleşme imzaladığını bildirdi. FC Twente transferi doğruladı ve Rots'a veda etti.

Rots, Twente'ye rekor bir transfer ücreti kazandırdı. Bu rekor, on iki yıl önce 14 milyon avroya Southampton'a satılan Dusan Tadic'e aitti.

Hoffenheim geçen sezon Bundesliga'yı beşinci sırada tamamladı ve bu nedenle Avrupa Ligi'nde oynayacak.

Hoffenheim'da Rots, bir başka Hollandalıyla karşılaşacak: Wouter Burger. Orta saha oyuncusu geçen yaz Stoke City'den transfer olmuştu ve Almanya'da harika bir sezon geçirdi.

Bu haber, PSV'nin Rots'u kadrosuna katamayacağı anlamına geliyor. Eindhoven kulübü, onu takımdan ayrılan Anass Salah-Eddine'nin ideal halefi olarak görüyordu, ancak bu transfer gerçekleşmeyecek.

Rots, geçen sezon FC Twente formasıyla VriendenLoterij Eredivisie'nin 34 maçının hepsinde forma giydi. Dört gol attı ve dört asist yaptı.