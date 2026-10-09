FC Twente, cuma günü 2025/26 sezonuna ait yıllık mali tablolarını açıkladı. En önemli sonuç, Tukkers'in raporlama döneminde 7 milyon euro net kâr elde etmiş olması. Bu sonuçta en büyük pay transferlere ait, çünkü gelir 13,7 milyon euro düştü.

"2025/26 sezonu, sportif hedeflerimiz, stratejik rotamızın yeniden gözden geçirilmesi ve 60. yıl dönümümüz etrafında şekillendi" ifadelerini kullandı Twente, resmi kanalları aracılığıyla. "Son yıllarda toparlanma ve yapılanma için çalıştık. Güçlü bir temel atıldı."

"Bir sonraki adımları atmak için temel oluşturuldu. Yeni rotamız ve temel değerlerimizdeki değişimle kamuoyunun karşısına çıktık. FC Twente için hırs ilk sırada ve hedef net: Hem erkeklerde hem kadınlarda bir Avrupa kupasının lig aşamasına düzenli olarak ulaşmak."

2025/26 sezonundaki gelir, 2024/25 sezonuna kıyasla 13,7 milyon euro düşerek 48 milyon euroya geriledi. Kulüp bunu erkek takımının Avrupa kupalarında lig aşamasında yer alamamasına bağlıyor. Maç gelirlerindeki düşüş (2,9 milyon daha az) ve para ödülündeki azalma (10,6 milyon daha az), daha düşük gelirin arkasındaki en büyük doğrudan nedenler olarak gösterildi.

Gelecek maçlar SIT Eredivisie 14:00 TWE

Giderler 1,1 milyon düşerek 51 milyona indi. Twente, "Giderlerdeki oransal olarak sınırlı düşüş, bir yandan personel maliyetlerindeki planlı artıştan, diğer yandan ise Avrupa (deplasman) maçlarının organizasyonuna yönelik daha düşük harcamalar nedeniyle diğer işletme giderlerindeki azalmadan kaynaklanıyor" diye yazdı.

Bu da 3 milyon euro negatif faaliyet sonucu ortaya çıkardı. Ancak Sem Steijn, Carel Eiting, Mitchell van Bergen, Michel Vlap, Nikée van Dijk, Liv Pennock, Mats Rots, Alec van Hoorenbeeck ve Bas Kuipers'in satışları sayesinde 12,7 milyon euroluk transfer kârı elde edildi. Vergiler (2,4 milyon) düşüldükten sonra net sonuç 7 milyon euro oldu.

Böylece öz kaynak 49 milyon euroya yükseldi. Twente, "Kulüp sağlıklı bir mali temele sahip" vurgusunu yaptı. "Bilanço tarihindeki işletme sermayesi 9,3 milyon artarak artı 14,8 milyona yükseldi ve öz sermaye oranı yüzde 47'de sabit kaldı."

Twente, "2026/27 sezonu için hedefimiz, hem erkeklerde hem kadınlarda Konferans Ligi'nde kışı geçirmek, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmek ve kupa turnuvasında başarı yakalamak. Gelecek sezon ayrıca Topsport Campus Diekman'ın hayata geçirilmesi ve stratejik rotanın daha da uygulanması etrafında şekillenecek" sözleriyle açıklamasını noktaladı.



