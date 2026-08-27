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ENSCHEDE - (l-r) Guilherme Peixoto of FC Twente, Wout Weghorst of FC Twente prior to the UEFA Europa league 2nd preliminary round match between FC Twente and Ferencvaros at Stadion De Grolsch Veste on July 23, 2026 in Enschede, Netherlands. PIETER STAM DE JONGE ANP UEFA Europa League - Second qualifying round 1st leg 2026-2027 xVIxANPxSportx xxANPxIVx 564140099 originalFilename: 564140099.jpgImago
Jeroen van Poppel

Çeviri:

FC Twente ısınmayı aniden yarıda kesmek zorunda kaldı: maç ertelendi

Qarabag FK - FC Twente
Qarabag FK
FC Twente
Conference League Qualification

FC Twente, perşembe akşamı Qarabag FK ile oynayacağı kritik rövanş öncesi ısınmayı aniden yarıda kesmek zorunda kaldı. Bakü üzerindeki şiddetli gök gürültülü sağanak, oyuncuların başlama vuruşundan kısa süre önce yeniden içeri gönderilmesine neden oldu.

Kararı Norveçli hakem Rohit Saggi aldı. FC Twente, resmi kanalları üzerinden “Gök gürültülü sağanak nedeniyle ısınma yarıda kesildi” açıklamasını yaptı. “Oyuncular ısınmayı yarıda kesmek zorunda kaldı.”

Twente’ye göre hava koşulları nedeniyle sahada kalmak güvenli değildi. “Bakü üzerindeki şiddetli gök gürültülü sağanak, Norveçli hakemin takımları içeri göndermesine neden oldu. Gecikmenin ne kadar süreceği henüz bilinmiyor.”

FC Twente’nin, Konferans Ligi play-off turundaki rövanş maçına Hollanda saatiyle 18.00’de başlaması gerekiyordu. Teknik direktör John van den Brom’un ekibi, Qarabag’ın geçen hafta De Grolsch Veste’de 1-0 kazanmasının ardından Azerbaycan’da avantajlı olmayan bir skorla sahaya çıkıyor.

Bu nedenle Twente’nin görevi net. Tukkers, iki farklı galibiyet alması halinde Konferans Ligi lig aşamasına yükselecek, tek farklı galibiyette ise uzatma oynanacak.

Van den Brom, rövanş için ilk 11’inde iki değişiklik yaptı. Max Bruns ve Younes Taha maça ilk düdükle başlayacak, Aske Adelgaard ile Marko Pjaca ise ilk maça kıyasla kulübeye çekildi.

Kalede Lars Unnerstall görev yapacak; savunmada Bart van Rooij, Robin Pröpper, Ruud Nijstad ve Bruns yer alacak. Ramiz Zerrouki ile Daouda Weidmann ön liberoda görev yaparken, Daan Rots yeniden 10 numara olarak oynayacak. Van den Brom, hücum hattında ise Taha, Wout Weghorst ve Sondre Ørjasæter’i tercih etti.

FC Twente muhtemel 11’i: Unnerstall; Van Rooij, Pröpper, Nijstad, Bruns; Zerrouki, Rots, Weidmann; Taha, Weghorst, Ørjasæter.


Güncelleme: FC Twente, maçın başlangıç saatinin 15 dakika ertelendiğini duyurdu. Karşılaşma artık 18.15’te başlayacak.



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