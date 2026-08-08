FC Twente büyük bir hamle yaptı ve modern dönemdeki en pahalı transferini gerçekleştirdi

FC Twente, Vålerenga’dan Filip Thorvaldsen’i transfer etmek üzere. Norveç basınından Osloball’a göre Tukkers, yirmi yaşındaki hücum oyuncusu için yürütülen yarışı kazandı ve anlaşmaya varıldı. Thorvaldsen, Twente kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri olacak.

Transfer, Thorvaldsen’in cumartesi günü FK Bodø/Glimt ile oynanacak maçın kadrosuna alınmamasının ardından hız kazandı. Sportif direktör Joacim Jonsson, görüşmelerin sonuçlandırma aşamasında olduğunu doğruladı. TV 2’ye konuşan Jonsson, “İki kulüple son görüşmeler yapılıyor ve bu yüzden bugün oynamamasına karar verdik” dedi.

Kısa süre sonra yarışı kazanan tarafın FC Twente olduğu netlik kazandı. Cercle Brugge ve Hull City’nin de ciddi şekilde devreye girdiği, daha önce ise Colorado Rapids’in somut aday olarak anıldığı belirtildi.

Vålerenga daha önce Lille ve FC Basel’den gelen teklifleri reddetmişti, ancak bir ayrılığı da hesaba katıyordu. Jonsson daha önce, “Transfer dönemi eylülde kapandığında Filip’in hâlâ Vålerenga oyuncusu olmasına şaşırırım. Aynı zamanda bu futbol ve hem Filip’in hem de kulübün memnun olması gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Bu transferde, Twente ölçülerine göre devasa bir bonservis söz konusu. Norveç basınına göre garanti 5,5 milyon euro ve bonuslarla yaklaşık 6,4 milyon euroya kadar çıkan teklifler vardı. Beklentilere göre FC Twente de buna benzer bir bedel ödeyecek.

Böylece Thorvaldsen, başkan Joop Munsterman’ın ayrılışından bu yana (2015) modern dönemde açık ara FC Twente’nin en pahalı transferi olacak. Bundan önce Twente daha pahalı birkaç transfere de imza atmıştı: Marc Janko 2010’da yedi milyon euro karşılığında Enschede’ye gelmiş, Luc Castaignos ise iki yıl sonra yaklaşık altı milyon euroya mal olmuştu.

Thorvaldsen, on yedi yaşında profesyonel debutunu yaptı ve şu ana kadar Vålerenga formasıyla elliden fazla maça çıktı. Geçen sezon 21 lig maçında beş gol ve üç asist üretti. Bu ayrılık transferi, Vålerenga için de kulüp rekoru getirecek.

Thorvaldsen, her iki kanatta ve forvet arkasında görev yapabiliyor. FC Twente’de Daan Rots sağ tarafta önemli bir role sahipken, Younes Taha, Taylor Booth ve Marko Pjaca da burada oynayabiliyor. Ayrıca bu transfer, Thorvaldsen için bir isteğin gerçekleşmesi anlamına geliyor; çünkü bir süredir yurt dışına gitmek istiyordu.