FC Twente, FK Karabağ ile oynadığı ilk maçı 0-1 kaybetti. Tukkers karşılaşmaya etkili başlasa da sonunda sahadan tek farkla yenik ayrıldı. John van den Brom’un ekibi, rövanşta Konferans Ligi’ne katılımı garantilemek zorunda.

Coşkulu bir Grolsch Veste atmosferinde Twente maça güçlü bir hücum baskısıyla başladı. Beşinci dakikada Bart van Rooij, yaptığı tehlikeli ortayla neredeyse Wout Weghorst’u buluyordu. Ardından Karabağ daha fazla kontrol ve topa sahip olma üstünlüğü kurdu, ancak John van den Brom’un takımı neredeyse hiç pozisyon vermedi. Nitekim Ruud Nijstad, tehlikeli bir Azerbaycan atağını son anda başlamadan engelledi.

38. dakikada ilk ciddi tehlike Marko Pjaca’nın ayağından geldi. Yakın direğe gönderdiği sert ve yerden şutta kaleci Martin Zlomislic’i neredeyse avlıyordu. Twente, ilk yarıda üstünlüğünü büyük gol fırsatlarına çevirmeyi başaramadı. Devre bitmeden hemen önce Lars Unnerstall bir kez daha sınandı; Alman kaleci, kalesini gole kapatmak için sonuna kadar uzanmak zorunda kaldı.

Robin Pröpper soyunma odasında kaldı ve yerine Max Bruns oyuna girdi. Devrenin ardından onun partneri Nijstad top kaybını dikkatsizce yapınca Karabağ sayısal üstünlükle Enschede ekibinin kalesine yüklendi. Kady, yakın direğe yaptığı vuruşta direğe takıldı. Kısa süre sonra bir Azerbaycan atağı bu kez sonuç verdi.

Jaly Mouaddib şık bir şekilde sıyrıldı ve ceza sahasında boştaki Musa Gurbanli’yi buldu. Gurbanli de topu büyük bir şansla Kady’nin önüne bıraktı. Brezilyalı oyuncu bu kez Alman kaleciyi geçmeyi başardı: 0-1. Hemen ardından Twente, Orjasaeter ile çok büyük bir fırsat yakaladı. Pjaca’nın ortası yakın mesafeden az farkla auta kafayla gönderildi.

Bir saatin ardından oyunda pek fazla görünmeyen Weghorst kenara geldi. Oyuncu değişikliği yüksek tezahüratla karşılanırken yerine Sam Lammers sahaya çıktı. Savunmada güçlü bir görüntü çizen Karabağ, ön eleme turlarında şimdiye kadar çok az geçilmişti ve Twente de pozisyon üretmekte zorlandı. Konuk ekibin siyah formaları ceza sahasını doldurunca Tukkers neredeyse hiç alan bulamadı.

Twente beraberlik için baskısını sürdürdü, ancak Qurban Qurbanov’un ekibinin alçak ve kompakt savunma bloğu ayakta kaldı. Ev sahibi ekip her hücumda Azerbaycan temsilcisinin savunmasına takıldı, ancak Karabağ’ı da kendi yarı alanına hapsetmeyi başardı. Twente skoru eşitlemeyi başaramadı ve gelecek hafta Bakü’ye, Konferans Ligi’ne katılımı garantilemek için 0-1’lik dezavantajı tersine çevirmesi gereken rövanşa gidecek.