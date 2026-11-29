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FC Porto, Primeira Liga'da Sporting Portugal'a ağır bir darbe indirdi. Teknik direktör Francesco Farioli'nin ekibi Dragão'da 2-0 kazandı. Lider Porto ile üçüncü sıradaki Sporting arasındaki fark tam 12 puana çıktı. Bir maçı eksik olan Benfica ise Porto'nun sekiz puan gerisinde.

Porto'da eski PSV'li Pablo Rosario, beklendiği gibi ilk 11'de yer aldı. Santiago Giménez ve Hwang In-beom içinse durum farklıydı. Eski Ajax teknik direktörü, iki eski Feyenoordluya yedek kulübesinde görev verdi.

Samu, Victor Froholdt ve Gabri Veiga arasındaki paslaşma Porto'ya erken bir üstünlük getirdi. Veiga, Samu'ya pasını verip koşusunu sürdürdü. Froholdt'un hafif dokunuşuyla topu yeniden önünde bulan Veiga, uzak köşeyi gördü.

Bu gol karşısında sarsılan Sporting, dört dakika bile geçmeden bir gol daha yedi. Alberto Costa'nın ceza sahasına gönderdiği yüksek topta Samu, karşısındaki rakibiyle girdiği mücadeleyi kazanıp kaleci Kaique Pereira üzerinden çok sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

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Sporting oyunda pek varlık gösteremedi ve Gent Catamo'nun yakaladığı fırsat dışında fazla tehlike yaratamadı. Kaleci Diogo Costa da gerektiğinde hazırdı. Porto ise ilk dakikalardaki keskinliğini kaybetmişti. William Gomes, 3-0'ı getirme fırsatını değerlendiremedi; şutu direğe takıldı.

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Devre arasından sonra oyunun görünümü pek değişmedi. Porto üstün taraf olmayı sürdürdü, ancak fırsatlar biraz azaldı. Gomes yine şanssızdı; bu kez direk yerine kaleci Kaique'ye takıldı.

Skor 2-0'da kaldı çünkü Borja Sainz'ın uzatma dakikalarında attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Porto böylece şampiyonluğun açık ara en büyük favorisi olduğunu bir kez daha gösterdi.

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Rakibi Benfica ise pazartesi akşamı sahaya çıkacak. Lizbon ekibi, 11. sırada ve orta sıralarda sağlam bir konumda bulunan FC Famalicão'yu evinde yenmeye çalışacak.