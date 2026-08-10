NEC, Voetbal International'ın haberine göre Gabriel Brás'ı kadrosuna katmaya çok yakın. 22 yaşındaki savunmacının FC Porto'dan kiralık olarak gelmesi beklenirken, Portekiz basınına göre Nijmegen ekibi satın alma opsiyonu da aldı.

Brás'ın gelişiyle birlikte teknik direktör Dick Schreuder sonunda savunma hattı için istediği takviyeye kavuşuyor. Deneyimli çalıştırıcı hazırlık döneminde kadrosunu savunma açısından fazla dar bulduğunu açıkça dile getirmiş ve iki ya da üç savunmacı daha kadroya katmayı umduğunu belirtmişti.

Seçenek eksikliği, Telstar'a karşı ligin ilk haftasında bir kez daha gözler önüne serildi. Schreuder savunmada doğaçlama yapmak zorunda kaldı ve maçın ardından defans hattındaki sınırlı alternatiflerden memnun olmadığını net şekilde gösterdi.

Brás şimdi bu sorunun ilk çözümü olmak zorunda. Portekiz genç milli takım oyuncusu FC Porto altyapısından yetişti ve halen kulüple sözleşmesi bulunuyor, ancak A takımda resmi debutunu hâlâ bekliyor. Transfermarkt'a göre altı kez Portekiz Ümit Milli Takımı formasını giyen sağ ayaklı stoperin değeri iki milyon euro.

Brás hazırlık döneminde Porto'nun A takımında kendini gösterme fırsatı da buldu. Ancak teknik direktör Francesco Farioli, savunmacıyı kadroda kalıcı olarak tutmamaya karar verdi. Eski Ajax teknik direktörü böylece NEC ile yapılacak anlaşmaya yeşil ışık yaktı.

Nijmegen ekibi pazartesi günü transfer piyasasında zaten oldukça hareketli. Günün erken saatlerinde NEC'nin, Wolfsberger AC'den gelmesi beklenen kaleci Nikolas Polster'in transferinde ileri aşamaya geldiği de ortaya çıkmıştı.

Polster, Nijmegen'de Gonzalo Crettaz ile forma rekabetine girecek. Hem Brás hem de Polster, salı akşamı Olympiakos Piraeus'a karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi eleme maçı için henüz forma giyemeyecek.