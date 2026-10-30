FC Kopenhag ve adidas, 2026-27 sezonu için kentin mimari dokusundan ilham alan devrim niteliğindeki üçüncü formayı resmen tanıttı. Yeni tasarım, Nørrebro semtinde yer alan ve kültürel çeşitliliğe ve topluluk ruhuna verdiği önemle tanınan dünyaca ünlü şehir parkı Superkilen'e saygı duruşunda bulunuyor.

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Kopenhag’ın kültürel kalbine saygı duruşu

Sanatçı ve SUPERFLEX’in kurucu ortaklarından Bjørnstjerne Christiansen, artık futbol sahasına taşınan bu simgesel alanın ardındaki vizyonu anlattı: “Superkilen ile amacımız, Nørrebro’nun ve Kopenhag’a kimliğini kazandıran toplulukların kültürel çeşitliliğini kutlayan bir kamusal alan yaratmaktı.”

“Kırmızı Meydan, farklı geçmişlerden insanları bir araya getiren, günlük yaşamın bir buluşma noktası olarak tasarlandı. Bugün Superkilen, kamusal alanların çeşitliliği nasıl yansıtabileceğine ve topluluk duygusunu nasıl güçlendirebileceğine örnek olarak uluslararası ilgi görüyor ve Kopenhag’ın kentsel kimliğinin simgesel bir parçası hâline geldi.”

Forma, iddialı bir mimari anlayış ile üst düzey sportif performansı buluştururken kulübün şehirle güçlü bağını da yansıtıyor. Nørrebro sokaklarının renklerini ve karakterini takımın maç formasına taşıyan kulüp, “Byens Hold”, yani “Şehrin Takımı” kimliğini pekiştiriyor. Yerel çevreyle kurulan bu bağ, kulübün futbol kültürü ile Danimarka’daki daha geniş yaratıcı çevre arasında köprü kurmayı amaçlayan son dönem marka çalışmalarında da sıkça öne çıkıyor.

Her forma farklı bir hikâye anlatıyor

adidas’ın cesur bir kararıyla tasarım ekibi, üretilen her formanın kendine özgü ayrıntılar taşımasını sağladı. Böylece hiçbir iki taraftarın forması birebir aynı desene sahip olmayacak.

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F.C. Copenhagen Pazarlama Direktörü Mads Fjordside Jefsen, lansmanda şehirle ve şehrin değerleriyle kurulan bu bağın önemini vurguladı: “Kopenhag bizim evimiz. Kulüp olarak bu şehri bu kadar özel kılan kültürün bir parçasıyız.”

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“Bu sezonun üçüncü formasıyla, her formayı benzersiz kılan bir tasarım aracılığıyla başkentin en simgesel buluşma noktalarından birine saygı duruşunda bulunuyoruz. Kırmızı Meydan, Kopenhag’ın açıklığının ve kültürel çeşitliliğinin simgesi hâline geldi. Bunlar, kulüp olarak temsil etmekten gurur duyduğumuz değerler.”

Yaratıcılıkla güçlenen köklü ortaklık

F.C. Copenhagen ile adidas arasındaki ilişki, Avrupa futbolunun en uzun soluklu ortaklıklarından biri. 1994’e uzanan iş birliği, son olarak 2024’te yenilendi. Yeni forma, ikilinin yalnızca saha sonuçlarına odaklanmayan ortak geçmişinin bir yansıması. Kuzey Avrupa’nın yaratıcı enerjisinden beslenen bu ortaklık, tasarım ve kent kültüründe dünya çapında öncü olan Kopenhag’ın kimliğine uygun bir forma ortaya çıkardı. Bu da formayı koleksiyoncular için merakla beklenen bir ürün hâline getirdi.

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adidas Nordics Halkla İlişkiler ve Marka İletişimi Direktörü Henrik Hallberg, projenin kendine özgü niteliğine dikkat çekti: “Tasarım, yaratıcılık ve kent kültürü söz konusu olduğunda Kopenhag, dünyanın en heyecan verici şehirlerinden biri. Superkilen ve Kırmızı Meydan, Kopenhag’ı özel kılan bir şeyi temsil ediyor: Farklı insanların, kültürlerin ve etkilerin bir araya gelerek ortak bir şey yaratmasını.”

“Yeni formamızın özünde bu ruh var. Her forma benzersiz; şehrin kendine özgü yapısını ve karakterini yansıtıyor. Ortaya, Kopenhag’a ait olduğu ilk bakışta anlaşılan bir tasarım ve dünyada başka hiçbir kulübün giyemeyeceği bir forma çıktı.”

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Kopenhag tarihinden izler taşıyan bu formayı edinmek isteyen taraftarların fazla beklemesi gerekmeyecek. Sezon ortasında satışa sunulması planlanan F.C. Copenhagen 2026/27 üçüncü forması, 30 Ekim’den itibaren kulübün resmî taraftar mağazasından satın alınabilecek.

Her formanın benzersiz olması ve tasarımın Nørrebro bölgesiyle kurduğu güçlü kültürel bağ nedeniyle, ürünün hem yerel halktan hem de futbol modası meraklılarından büyük ilgi görmesi bekleniyor. Bu ilginin kulübün şehriyle bağını daha da güçlendirmesi öngörülüyor.