FC Groningen, Sparta Rotterdam'dan son derece deneyimli bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor

RTV Noord'un Perşembe günü bildirdiğine göre, Pelle Clement FC Groningen'in yaz transfer döneminde kadrosuna katacağı ilk isim olacak. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sparta Rotterdam'dan ayrılmasının ardından bedelsiz olarak transfer edilebilir.

Clement ile Groningen, kadrosuna tek seferde büyük bir deneyim katmış olacak. Ajax, PEC Zwolle, RKC Waalwijk ve Sparta formalarını giyen Amsterdamlı oyuncu, Hollanda profesyonel futbolunda 271 maça çıktı.

Clement, 2017 ile 2019 yılları arasında Reading'e kısa bir süreliğine transfer olmuştu ancak Championship'in fiziksel mücadelesinde başarılı olamadı.

Groningen ve Clement, birçok olumlu görüşme gerçekleştirdi. Bölgesel basına göre, her iki taraf da heyecan duyuyor.

Clement, geçen sezon Sparta formasıyla 28 maça çıktı ve bunların 20'sinde ilk 11'de yer aldı. Bu maçlarda 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

Bu transfer döneminin başlarında Groningen, Newcastle United'dan kesin olarak transfer edilen Travis Hernes'in satın alma opsiyonunu kullandı.

Ayrıca teknik direktör Mo Allach, kiralık dönemlerinin ardından sözleşmeli oldukları kulüplere geri dönen Dies Janse, Tygo Land ve Younes Taha'nın yerlerine yeni oyuncular bulmak zorunda.