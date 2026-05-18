FC Groningen, Ajax ile oynayacağı play-off maçını boykot etmeyi düşünüyor

FC Groningen Genel Müdürü Frank van Mosselveld, RTV Noord'a yaptığı açıklamada, 21 Mayıs'ta Ajax ile oynanacak play-off maçını boykot etme olasılığını dışlamadığını belirtti. Bunun nedeni, Groningen taraftarlarının Volendam'a girişinin yasaklanması kararıdır.

Ajax ile Groningen arasındaki maç, sanatçı Harry Styles'ın Johan Cruijff ArenA'da bir dizi konser vermesi nedeniyle Perşembe günü FC Volendam'ın Kras Stadyumu'nda oynanacak. Pazartesi sabahı, "üçlü bir karar" neticesinde Groningen'in Volendam'a deplasman taraftarlarını götüremeyeceği açıklandı. Aynı durum, Volendam ile yükselme/düşme play-off finallerinde karşılaşacak olan Willem II için de geçerli.

Etienne Vaessen, Edam-Volendam belediyesi başkanı Rick Beukers'in kararını zaten kınamıştı; Van Mosselveld de öfkeli. "Şu anda buna karşı çıkmak için elimizdeki imkan ve kaynakları değerlendiriyoruz," dedi Radio Noord'da.

“Bu akıl almaz bir durum,” diye devam ediyor. “Özellikle de 23 Nisan’da KNVB’ye bu senaryoları sormuştum: ya olursa ve bununla nasıl başa çıkacağız? Başka bir stadyuma gitmek zorunda kalmamız bile bana tuhaf geliyor. Yerel üçlü, deplasman taraftarlarını stadyuma almamaya karar vermemeliydi. Sonra da bu senaryo yine de gerçekleşiyor.”

“Bu bir varsayım, ama bana öyle geliyor ki, oradaki insanlar FC Volendam ve Ajax’ın play-off’lara kalacağı senaryosunun gerçekleşmemesini umuyorlardı,” diyor Van Mosselveld. “Eğer belediye başkanı, belediyesinde birden fazla kulübü ağırlayamayacağını düşünüyorsa, tam da deplasman taraftarlarının cezalandırılması çok acı ve tuhaf bir durum.”

Van Mosselveld, Groningen taraftarlarının Volendam taraftarlarının kötü davranışlarının mağduru olmasını anlaşılmaz buluyor. “Bunu daha önce hiç yaşamamıştık, ama görünüşe göre ülkemizde işler daha da çığırından çıkabilir: üç taraftar grubunun maça gelmesine izin verilmemesi gibi.” Bu nedenle net bir alternatif öneriyor: Kras Stadyumu’nda değil, Euroborg’da maç oynanması.

“Bakın, sporun önceliği olmalı. Ancak bunu o kadar kabul edilemez ve haksız buluyoruz ki, öncelikle Perşembe günü taraftarların stadyuma girebilmesini sağlamaya çalışacağız,” diyor Van Mosselveld. Peki, tam bir boykot da seçenekler arasında mı? “Tüm senaryolar masada. Şu anda hiçbir şeyi dışlamıyoruz. Bu durum bizi şaşırttı ve hazırlıksız yakaladı. Bu çok haksızlık.”