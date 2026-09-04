Ancak 24 yaşındaki hücum oyuncusunun ayrılığı bir kez daha kiralık olarak gerçekleşiyor. Bayern, Zaragoza’yı kalıcı olarak göndermeyi tercih ederdi.

Muhtemelen hayatta insanın en az iki kez, bazen de çok daha sık karşılaşması nedeniyle, kanat oyuncusu Espanyol Barcelona’daki imza töreninde FC Bayern konusunda konuşmamayı tercih etti. Yine de bu tavrı oldukça anlamlıydı. Münih’teki dönemi sorulduğunda sadece, "En iyisi susayım" dedi.

Bayern, kadrodaki personel sıkıntısı nedeniyle Zaragoza’yı 2024 kışında Granada’dan erkene çekilen kiralık anlaşmayla kadrosuna kattı, ardından oyuncu yazın 17 milyon euro bonservis bedeliyle Alman rekor şampiyonuna kalıcı olarak transfer oldu. Zaragoza, teknik direktör Thomas Tuchel döneminde en azından yedi Bundesliga maçına çıktı, ancak onun halefi Vincent Kompany kendisinden tamamen vazgeçti. Bunun ardından İspanya’da CA Osasuna ve Celta Vigo’ya, ayrıca AS Roma’ya kiralık olarak gitti.

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Bryan Zaragoza, "mümkün olduğunca uzun süre kalmak" istiyor

Zaragoza’nın Espanyol’e transfer olmak yönündeki açık isteği, sportif direktör Monchi tarafından da doğrulandı. Monchi, transferin gerçekleşmesini sağlamak için oyuncunun "muazzam mali fedakarlıklarda" bulunduğunu vurguladı.

"Sanırım istikrara ihtiyacım var, bir kulüpte bir süre kalmaya ihtiyacım var ve bence Espanyol bunun için ideal. Bu yüzden buraya geldim: mümkün olduğunca uzun süre kalmayı denemek için" diyen Zaragoza, böylece gelecek yaz FC Bayern ile iki tarafı da fazla tatmin etmeyen birlikteliğin kesin olarak sona erebileceğinin sinyalini verdi.



