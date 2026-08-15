Çok da uzun zaman önce değil, Lutsharel Geertruida Bayern Münih etrafındaki transfer dedikodularının değişmez isimlerinden biriydi. Hollandalı oyuncu, hem 2023 yazında hem de onu takip eden kış döneminde Münih için transfer adayı olarak gösteriliyordu.

Adeta her hafta, Alman rekortmeninin sözde ilgisine dair yeni bir gelişme haberi çıkıyordu. Bilindiği üzere bu transfer gerçekleşmedi, oysa o dönemlerde böyle bir hamle gayet mantıklı olabilirdi. Çünkü Geertruida, Avrupa üst düzey futbolunda pek sık rastlanmayan bir oyuncu profiline sahip.

2024’ün başında henüz 23 yaşında olan oyuncu, savunma sanatının neredeyse tüm gereklerini yerine getirebiliyor. Hatta tam da o döneme denk gelen Bayern ayrılığı yaşayan Benjamin Pavard’dan bile daha fazlasını. Stoperde, sağ bekte ve ön liberoda... Geertruida, konu gol yemeyi önlemek olduğunda kağıt üzerinde her yerde görev yapabiliyor. Buna ek olarak çok güçlü bir fiziğe ve yüksek oyun zekasına sahip. Ancak Säbener Straße’de bu dosya hiçbir zaman somutlaşmadı. Bunun yerine Alman rekortmeni başka isimlere yöneldi. Önce dönemin teknik direktörü Thomas Tuchel, istediği savunmacı Min-jae Kim’e kavuştu, ardından yarım yıl sonra Eric Dier ve Sacha Boey savunmayı güçlendirdi.

Geertruida sezonu altyapısından yetiştiği kulüp Feyenoord Rotterdam’da tamamladı ve ardından sonunda Bundesliga’nın yolunu tuttu. RB Leipzig masaya 20 milyon euro koydu. Başta gerçek bir fırsat transferi potansiyeli taşıyan bu hamle, Saksonya ekibi açısından kısa sürede hatalı bir tercih olarak ortaya çıktı. Geertruida artık transfer fiyaskosu damgasını bile yemiş durumda.

Lutsharel Geertruida neden RB Leipzig’de başarısız oldu?

Gelişinin üzerinden iki yıl geçtikten sonra bugün 26 yaşında olan oyuncu gözden çıkarılmış durumda. İlk sezonu fazlasıyla dalgalı geçti. Geertruida 35 maça çıkıp hemen ilk 11’de yer edinmiş olsa da yıl dönümünde bu yerini kaybetti ve bazı maçlarda yalnızca yedek kulübesinde oturdu. Bu düşüş, ciddi hatalardan çok farklı futbol anlayışlarından kaynaklandı. Kötü niyetli yorumlar, Leipzig cephesinde tam bir yanlış değerlendirmeden bile söz edebilir.

Daha birkaç hafta içinde, Geertruida’nın dönemin RB Leipzig teknik direktörü Marco Rose’un sistemiyle hiç başa çıkamadığı fark edildi. Sağdan merkeze kat eden bir bek olarak oynama tarzı istenmiyordu. Kanatta pozisyonuna sadık kalarak savunma yapması yönündeki beklenti karşılanmadı. Uyum sorunlarının zamanla kendiliğinden ortadan kalkacağı umudu ise boşa çıktı. Dalgalı geçen bir ilk yarının ardından ilk olumlu beklentiler tamamen tükendi.

Öyle ki Geertruida, Rose ile sezon sonunda yolların ayrılmasına rağmen onun halefi Ole Werner döneminde de ikinci bir şans bulamadı. Bunun yerine Leipzig, iddialı Premier League yükseleni AFC Sunderland ile oldukça uzlaşmacı bir kiralık anlaşması ayarladı. Üstelik başarılı da oldu. Ada’da 30 maça çıkan Geertruida, genel olarak ikna edici bir performans sergiledi.

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RB Leipzig’de geleceği yok: Lutsharel Geertruida’yı şimdi ne bekliyor?

İki yıl önce Hollanda’nın liman kentine ödenen o 20 milyon euroluk satın alma opsiyonu Saints’e pahalı geldi. Muhtemelen bunun bir nedeni de Geertruida’nın tam anlamıyla tartışmasız bir ilk 11 oyuncusuna dönüşmemesiydi. Yine de buradan Dünya Kupası kadrosuna bir davet çıktı; Jeremie Frimpong (FC Liverpool) ve Matthijs de Ligt (Manchester United) gibi önemli isimler eski Hollanda Milli Takımı teknik direktörü Ronald Koeman tarafından dikkate alınmazken. Bu nedenle Leipzig’de ellerin ovuşturulduğu düşünülmüş olmalı. Ancak Dünya Kupası kadrosuna seçilmenin sıkça beraberinde getirdiği piyasa değeri artışı bu kez yaşanmadı. Çünkü Geertruida tek bir dakika bile süre alamadı.

Birkaç hafta sonra ise Leipzig’in bu işten hasarı sınırlı atlatıp Geertruida için ödediği milyonları geri alması oldukça şüpheli görünüyor. Basında yer alan örtüşen haberlere göre Premier League’den ve Suudi Arabistan’dan ilgi var, ancak henüz somut görüşmeler yapılmış değil. Aksine, yeni bir kiralık transfer giderek daha olası hale geliyor. Olası bir anlaşmayı özellikle PSV Eindhoven ve Ajax Amsterdam’ın yakından takip ettiği belirtiliyor.

Geertruida için bu sadece ülkesine değil, aynı zamanda kendisini güya Bayern Münih’in radarına sokan ve sonunda sonuçları ağır bir karar almasına yol açan lige de bir dönüş olurdu.

Lutsharel Geertruida: RB Leipzig’e transferinden önce ve sonraki istatistikleri