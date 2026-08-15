Çok da uzun zaman önce değil, Lutsharel Geertruida hâlâ Bayern Münih etrafındaki transfer söylentilerinin değişmez unsurlarından biriydi. Hollandalı oyuncu, hem 2023 yazında hem de bir sonraki kış döneminde Münih için transfer adayları arasında gösteriliyordu.

Öyle ki, Alman rekor şampiyonunun sözde ilgisine dair yeni bir durum güncellemesi olmadan neredeyse bir hafta bile geçmiyordu. Bilindiği üzere bu transfer gerçekleşmedi, oysa o dönemde böyle bir hamle gayet mantıklı olabilirdi. Çünkü Geertruida, Avrupa üst düzey futbolunda çok nadir görülen bir oyuncu profiline sahip.

2024’ün başında henüz 23 yaşında olan oyuncu, savunma sanatının neredeyse tüm inceliklerine hâkim. Hatta Bayern’den tam da o dönemde ayrılan Benjamin Pavard’dan bile daha fazla. Stoperde, sağ bekte ve ön liberoda; Geertruida, kâğıt üzerinde gol yemeyi engelleme söz konusu olduğunda her yerde görev yapabiliyor. Buna ek olarak çok güçlü bir fiziğe ve yüksek oyun zekâsına sahip. Ancak Säbener Straße’de bu transfer hiçbir zaman somutlaşmadı. Bunun yerine Alman rekor şampiyonu başka alternatiflere yöneldi. Önce dönemin teknik direktörü Thomas Tuchel, istediği savunmacı Min-jae Kim’e kavuştu; ardından altı ay sonra Eric Dier ve Sacha Boey savunmayı güçlendirdi.

Geertruida, sezonu altyapısından yetiştiği kulüp Feyenoord Rotterdam’da tamamladı ve ardından Bundesliga’ya adım attı. RB Leipzig, masaya 20 milyon euro koydu. Başta gerçek bir fırsat transferi potansiyeli taşıyan bu hamle, Saksonya ekibi açısından kısa sürede bir hatalı tercih olarak ortaya çıktı. Geertruida artık transfer fiyaskosu statüsü bile taşıyor.

Lutsharel Geertruida neden RB Leipzig’de başarısız oldu?

Gelişinin üzerinden iki yıl geçtikten sonra bugün 26 yaşında olan oyuncu gözden çıkarılmış durumda. İlk sezonu fazlasıyla inişli çıkışlı geçti. Geertruida 35 maça çıkıp hemen ilk 11’de yer bulsa da yıl dönümünde bu yerini kaybetti ve hatta bazı maçları tamamen kulübede geçirdi. Bu düşüş, ağır hatalardan çok farklı beklentilerden kaynaklanıyordu. Hatta kötü niyetli yorumcular, Leipzig cephesinde tam anlamıyla bir yanlış değerlendirmeden bile söz edebilir.

Daha birkaç hafta içinde Geertruida’nın, dönemin RB teknik direktörü Marco Rose’un sistemiyle basitçe baş edemediği fark edilmişti. Sağdan merkeze kat eden içe devrilen bek tarzı istenmiyordu. Kenarda pozisyonuna sadık kalarak savunma yapması yönündeki talep ise karşılıksız kaldı. Uyum sorunlarının zamanla kendiliğinden ortadan kalkacağı umudu boşa çıktı. Dalgalı geçen bir ilk yarının ardından, başlangıçta kendisine tanınan kredi tamamen tükendi.

Öyle ki, Rose ile sezon sonunda yolların ayrılmasına rağmen Geertruida, onun halefi Ole Werner döneminde de ikinci bir şans bulamadı. Bunun yerine Leipzig, iddialı Premier League yükseleni AFC Sunderland ile oldukça uzlaşmacı bir kiralık anlaşması ayarladı. Hem de başarılı şekilde. Ada’da Geertruida 30 maça çıktı ve genel olarak ikna edici bir performans sergiledi.

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RB Leipzig’de geleceği yok: Lutsharel Geertruida’yı şimdi ne bekliyor?

Ancak tam da iki yıl önce Hollanda’nın liman kentine ödenen 20 milyon euroluk satın alma opsiyonu Saints’e pahalı geldi. Muhtemelen Geertruida’nın tartışmasız bir ilk 11 oyuncusuna tam anlamıyla dönüşememesi de bunda etkili oldu. Buna rağmen Dünya Kupası için aday kadroya seçildi; Jeremie Frimpong (FC Liverpool) ya da Matthijs de Ligt (Manchester United) gibi önemli isimler ise eski milli takım teknik direktörü Ronald Koeman tarafından dikkate alınmadı. Bu nedenle Leipzig’de ellerin ovuşturulduğu kesin gibiydi. Ancak Dünya Kupası adaylığıyla sıkça görüldüğü gibi bir piyasa değeri artışı yaşanmadı. Çünkü Geertruida tek bir dakika bile süre alamadı.

Birkaç hafta sonra ise Leipzig’in bu işten çok fazla yara almadan çıkıp Geertruida için ödediği milyonları geri görmesi fazlasıyla şüpheli. Uyumlu medya haberlerine göre Premier League ve Suudi Arabistan’dan ilgi olduğu söyleniyor, ancak henüz somut görüşmeler yapılmış değil. Aksine, bir kez daha kiralık gönderilmesi giderek daha olası hale geliyor. Olası bir anlaşmayı özellikle PSV Eindhoven ve Ajax Amsterdam’ın takip ettiği belirtiliyor.

Geertruida için bu, sadece ülkesine değil aynı zamanda kendisini sözde Bayern Münih’in radarına sokan ve sonunda sonuçları ağır olan bir karar almasına yol açan lige de dönüş anlamına gelir.

Lutsharel Geertruida: RB Leipzig’e transferinden önce ve sonra istatistikleri