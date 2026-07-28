Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre, Paris Saint-Germain'in 23 yaşındaki hücum oyuncusu gelecek sezon Liverpool forması giymek istediğine karar verdi.

Buna göre Barcola, mevcut transfer döneminde gerçekleşecek bir transfer için Kırmızılar'a ve onların yeni teknik direktörü Andoni Iraola'ya yeşil ışık yaktı. Hatta Iraola ile kişisel bir görüşme de şimdiden gerçekleşti.

Birkaç gün önce L'Equipe ve Fabrizio Romano da, Barcola'nın PSG ile Haziran 2028 sonuna kadar devam eden sözleşmesini uzatmayı düşünmediğini ortak şekilde duyurmuştu. Şampiyonlar Ligi şampiyonu, 23 yaşındaki oyuncuya yeni bir sözleşme vermek istiyordu ancak Fransız milli futbolcu birkaç aylık düşünme sürecinin ardından teklifi reddetme yönünde nihai kararını verdi.

Bunun temel nedeninin Paris'teki sportif durumu olduğu belirtiliyor. Barcola, teknik direktör Luis Enrique'nin geniş ana kadro rotasyonunda yer alıyor ve sık sık ilk 11'de sahaya çıkıyor. Ancak son dönemde en önemli maçlarda çoğunlukla yalnızca joker rolüyle yetinmek zorunda kaldı.

Öyle ki Barcola, geride kalan Şampiyonlar Ligi sezonunda hem Bayern Münih'e karşı oynanan iki yarı final maçında hem de Arsenal'e karşı oynanan finalde ilk etapta yedek kulübesinde oturdu ve yalnızca oyuna sonradan girdi. Kanatlarda ise Desire Doue ile Khvicha Kvaratskhelia tercih edildi.

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Bradley Barcola, Bayern Münih'in de transfer gündeminde

Liverpool'un yanı sıra son dönemde Arsenal ve Chelsea de ilgilenen kulüpler arasında gösteriliyordu. Ayrıca Bayern Münih'in de Barcola'yı takip ettiği belirtiliyor. Oyuncu, vatandaşı Michael Olise'nin bir gün kulüpten ayrılması halinde onun uzun vadeli halefi olabilir. Ancak bu yaz Olise'nin Real Madrid'e transferiyle ilgili çok konuşulan ihtimal, Yan Diomande'nin beklendiği gibi Eflatun-Beyazlılar'a imza atması halinde artık büyük ihtimalle tamamen gündemden çıkacak.

Bunun yanı sıra Bayern'in bir diğer hücum oyuncusu Luis Diaz da transfer söylentilerinin odağında yer alıyor, Al-Hilal'in Kolombiyalı oyuncuyu astronomik bir maaşla ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor. Ancak Diaz konusunda da Bayern'in oyuncuyu bırakmasının pek olası olmadığı düşünülüyor.

Öte yandan Liverpool'un PSG'nin bonservis talebini karşılamaya hazır olup olmadığı ayrı bir konu. Fransa şampiyonunun Barcola için tam 150 milyon euro talep ettiği belirtiliyor. Teorik olarak kanat oyuncusunun bir sezon daha Paris'te kalması ve 2027'de, sözleşmesinin bitimine bir yıl kala daha düşük bir bedelle alınabilir hale gelmesi hâlâ mümkün.