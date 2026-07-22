Portekizli A Bola gazetesinin haberine göre, Sporting Lizbon, İngiltere İkinci Ligi takımlarından FC Watford’da forma giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusunu kadrosuna katmak istediğini açıkladı.

Habere göre Sporting, yaklaşık 15 milyon avroluk bir transfer ücreti ödemeye hazırken, İngiliz kulübü ise Irankunda için hâlâ 20 milyon avro civarında bir rakam talep ediyor. Ancak iki taraf arasında bir anlaşmaya varılmasının muhtemel olduğu belirtiliyor.

Avustralyalı oyuncu, Watford'a bir yıldan biraz fazla bir süre önce katılmıştı; o zaman ikinci lig kulübü, FC Bayern Münih'e 3 milyon euro ödemişti. Bir sezon sonra Irankunda, bu tutarın altı katından fazla bir bedel karşılığında transfer edilebilir ve Watford iyi bir iş yapmış olur.

Ancak bu transfer, Almanya’nın rekor şampiyonu için de son derece kârlı bir anlaşma olacak. Edinen bilgilere göre Bayern, yeniden satış gelirlerinden yüzde 50 pay sahibi; yani ödenen transfer ücretinin yarısı doğrudan Münih ekibinin kasasına girecek.

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Nestory Irankunda, Avustralya formasıyla 2026 Dünya Kupası’na katılacak

Geçtiğimiz sezon Irankunda, Championship kulübünün formasıyla 42 resmi maçta dört gol ve beş asist kaydetmişti. Watford, ligi 16. sırada tamamlayarak Premier Lig’e yeniden yükselmeyi büyük farkla kaçırdı.

ABD, Kanada ve Meksika’da kısa süre önce sona eren Dünya Kupası’nda 20 yaşındaki oyuncu, Avustralya Milli Takımı’nın 26 kişilik kadrosuna da seçildi. Socceroos formasıyla, Mısır’a karşı oynanan son 16 turunda elenene kadar dört maçın hepsinde forma giydi (bir gol attı).

Buna karşın Irankunda, Bayern'in A takımında hiçbir zaman forma giyemedi. Yalnızca ikinci takımda ve U19 takımında Youth League'de forma giydi. Ayrılırken, Alman rekor şampiyonu kulübün iletişim eksikliğinden şikayet etti.