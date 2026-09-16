Telegraph'ın haberine göre 15 yaşındaki oyuncu, Kırmızı Şeytanlar'dan bir an önce ayrılmak istiyor. Buna göre kulüp yöneticilerinden, resmi bir bildirim aracılığıyla kaydını iptal etmelerini istedi. Bu durumda kulüpsüz kalacak. Bu adımın United'da "şok" etkisi yarattığı ve "neredeyse emsalsiz" olduğu belirtildi. Ayrılma isteğinin kesin nedenleri bilinmiyor. Ancak iddiaya göre United, Gabriel'i kararından vazgeçirme konusunda hâlâ şans görüyor.

The Athletic'e göre ise Real Madrid şimdiden transferi için çalışmalara başlamış durumda. Ancak Bayern Münih, Barcelona ve Paris Saint-Germain'in de ilgilendiği ifade edildi. Geçmişte United'ın şehirdeki rakibi City de Gabriel'i kadrosuna katmak için yoğun çaba göstermişti.

Gabriel, 11 yaşından bu yana United forması giyiyor ve alt yaş kategorilerindeki olağanüstü performansları sayesinde "Kid Messi" lakabını aldı. Henüz 14 yaşındayken U18'de forma giydi. Geçen sezon 23 maçta attığı 23 golün ardından U18 Premier League'de sezonun en iyi oyuncusu seçildi. Ağustosta Atletico Madrid'e karşı oynanan bir hazırlık maçında ilk kez United'ın A takımında süre aldı ve böylece kulüp tarihinin en genç oyuncu olarak ilk maçına çıkan ismi oldu.

JJ Gabriel, YL'deki ilk maçında hat-trick yaptı

Geçen hafta Gabriel, UEFA Youth League'deki ilk maçında Sabah FK'ye karşı (5-0) hat-trick yaptı. Telegraph'ın haberine göre bir gün sonra da sosyal medya profillerinden Manchester United ile ilgili tüm içerikleri sildi.

United teknik direktörü Michael Carrick'in, onu bu çarşamba Brighton & Hove Albion'a karşı oynanacak Lig Kupası maçı için A takım kadrosuna almayı planladığı iddia edildi. Gabriel 6 Ekim'de 16. yaş gününü kutladı, bu tarihten itibaren yurt dışındaki bir kulübe sorunsuz şekilde transfer olabilir.

Gabriel, çeşitli İngiltere alt yaş milli takımlarında daha önce forma giydi, ancak İrlanda ve Kıbrıs için de oynama hakkına sahip. Annesinin Kıbrıs kökenleri bulunuyor, babası Joe O’Cearuill ise bir dönem İrlanda Milli Takımı adına iki maçta görev aldı.