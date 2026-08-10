İspanya'dan birçok medya kuruluşunun ortak şekilde aktardığına göre, 20 yaşındaki İsveçli oyuncu antrenmanda dizinden muhtemelen daha ciddi bir sakatlık yaşadı; en kötü senaryoda bu sakatlık onu birkaç ay sahalardan uzak bırakabilir.

Böylece mevcut transfer döneminde bir transfer kesin olarak rafa kalkmış olurdu; zira Avrupa'daki yaz transfer dönemi yalnızca 1 Eylül 2026'ya kadar açık.

Bardghji, Nisan 2024'te de ön çapraz bağ yırtığı yaşamış ve ardından 10 ay sahalardan uzak kalmıştı. Mevcut sakatlığın aynı dizde olup olmadığı ve sakatlığın ne kadar ciddi olduğu bilinmiyor.

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Bardghji'nin Barcelona ile sözleşmesi 2029'a kadar sürüyor

Barcelona'da 20 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Hansi Flick'in takımında düzenli süre bulma şansı oldukça düşük olduğu için ayrılık adaylarından biri olarak görülüyor. Geçen hafta sonu Udine'deki hazırlık maçlarına giden kafileye Alman teknik adam Bardghji'yi hiç dahil etmedi. Katalan ekip, Nottingham Forest ile 45'er dakikalık bölümde 1-0, Udinese Calcio ile ise 0-1 oynadı.

Flick, maçların ardından, "Benim için kolay değil ama kararlar vermek zorundayız" dedi. İsveçli oyuncu ile orta saha Marc Cassado'nun da en iyi ihtimalle yeni bir kulüp araması gerektiğini belirten Flick, "İkisiyle de geçen sezonun sonunda konuşmuştum, İngiltere'deki kamp sırasında da durumları hakkında konuştuk. Ve hiçbir şey değişmedi. Onlara bu tavsiyeyi veriyorum" ifadelerini kullandı.

Bardghji için söz konusu sakatlık iddiası hiç uygun olmayan bir zamana denk geldi; zira çeşitli kulüpler transferiyle ilgileniyordu. Bundesliga'dan da bir veya birkaç kulübün İsveçli oyuncuyla ilgilendiği öne sürüldü.

Geçen sezon kanat oyuncusu, Katalan ekibi adına tüm kulvarlarda 28 maça çıktı ve iki gol ile dört asist üretti. Barcelona ile olan sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor.