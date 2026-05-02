FC Barcelona, Osasuna deplasmanında galip geldi ve pazar günü şampiyon olabilecektir

FC Barcelona, cumartesi günü vasat bir performans sergilemesine rağmen Osasuna'yı mağlup etmeyi başardı. Pamplona'da maçın son dakikalarında Robert Lewandowski ve Ferran Torres'in golleriyle skor 1-2 oldu. Real Madrid pazar günü Barcelona'da Espanyol'u yenemezse, Barcelona şampiyon olacak. Aksi takdirde Barcelona, gelecek hafta El Clásico'da lig şampiyonluğunu kazanabilir.

Frenkie de Jong'un oyuna gireceği Barcelona ve Osasuna, hayal kırıklığı yaratan ve gol fırsatlarının az olduğu bir ilk yarı sergiledi. Barcelona, Lewandowski'nin kafa vuruşu ve Dani Olmo'nun az farkla üstten dışarıya giden serbest vuruşuyla maça iyi başladı, ancak uzun süre bu fırsatlarla sınırlı kaldı.

Bu anlardan sonra El Sadar'da pek bir şey yaşanmadı. Topa sahip olan taraf Barcelona'ydı, ancak Real Madrid'e karşı sahip olduğu büyük avantaj nedeniyle acele etme baskısı hissetmiyordu. Bu nedenle Osasuna oldukça kolay bir şekilde ayakta kaldı.

İlk yarının bitimine yaklaşık on dakika kala Osasuna, ilk yarıda açık ara en büyük fırsatını yakaladı. Gol kralı Ante Budimir, ceza sahası içinde topu aldı ve sonunda topu direğe çarptırdı.

Barcelona ikinci yarıda daha fazla çaba gösterdi ve bu, Eric García'nın Dani Olmo'ya geri kafayla pas vermesiyle neredeyse 0-1'e yol açtı. Ofansif orta saha oyuncusu gol atacak gibi görünüyordu, ancak Alejandro Catena kendini topun önüne atarak açılış golünü engelledi.

Hansi Flick, bir saat sonra De Jong, Marcus Rashford ve Ferran'ı oyuna sokarak müdahale etti. Üçlünün oyuna girmesi hemen istenen etkiyi yaratmadı. Oyun vasatın altında kaldı ve Osasuna'nın öne geçmemesi Joan García'ya borçluydu.

81. dakikada Rashford'un oyuna girmesi sonunda meyvesini verdi. İngiliz oyuncu, ortasını nereye yapacağına karar vermek için bolca zaman ve alan buldu. Rashford sonunda Lewandowski'ye keskin bir orta yaptı ve Lewandowski kusursuz bir kafa vuruşuyla skoru 0-1'e getirdi.

Kurtarıcı 0-1'in ardından Barcelona kısa sürede skoru 0-2'ye getirdi. Fermín López, Ferran'a harika bir pas verdi; Ferran soğukkanlılığını koruyarak topu kaleci Sergio Herrera'nın bacaklarının arasından ağlara gönderdi.

Maçın son dakikalarında Raúl García, Abel Bretones'in ortasını güzel bir kafa vuruşuyla ağlara gönderince maç bir an için heyecanlandı. Ancak bu gol, Osasuna'ya puan kazandırmadı ve takım sıralamada 10. sırada kaldı. Real Madrid, Pazar günü saat 21.00'de Espanyol ile karşılaşacak.