FC Barcelona'nın transfer hedefindeki oyuncu ayrılmak istiyor; istenen ücret 150 milyon

Arjantinli ve İspanyol basınının haberlerine göre, Atlético Madrid, Julián Álvarez'den sözleşmesini uzatmayacağını ve transfer yapmayı hedeflediğini öğrendi.

26 yaşındaki forvetin Madrid'deki sözleşmesi 2030 ortasına kadar devam ediyor. Arjantinli oyuncu, Arsenal ve FC Barcelona dahil olmak üzere birçok Avrupa'nın önde gelen kulübünün somut ilgisini çekiyor.

Genellikle güvenilir haberleriyle tanınan Marca'ya göre, uzun süre Atlético, Álvarez'e 10 milyon avroluk bir maaş teklif ederek riski ortadan kaldırmak istemiş gibi görünüyordu. Bu maaşın 9 milyon avrosu sabit olup, bonuslarla birlikte yıllık 10 milyon avroya kadar çıkabiliyor.

Şimdi ise Marca ve Arjantin medyası, forvetin bu teklifi reddettiğini bildiriyor. Onlara göre, oyuncu ve menajeri Fernando Hidalgo, FC Barcelona'ya transfer olmakla ilgileniyor.

Ancak Katalanlar, Madridlilerin talep ettiği bedeli karşılayamayacak gibi görünüyor. Söylentilere göre Atlético 150 milyon euro istiyor, ancak Barça bu miktarı İspanya'nın başkentine aktaracak mali güce sahip değil. Kulübün Álvarez için ayırabileceği miktar 100 milyon euro.

Önümüzdeki yaz ayrılıp ayrılmayacağı henüz kesinleşmiş değil. Álvarez, 2030 yılının ortasına kadar Atlético ile sözleşmeli durumda; teknik direktör Diego Simeone ise kupa peşinde olduğu için bu forveti kadroda tutmak istiyor.

Paris Saint-Germain de Álvarez ile ilgileniyor gibi görünüyor, ancak forveti Robert Lewandowski'nin halefi olarak gören Barça gibi rakiplerle henüz rekabete girmemiştir.