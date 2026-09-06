Barcelona, pazar günü Valencia karşısında rahat bir galibiyet aldı. Hansi Flick'in ekibi, Lamine Yamal ve Fermín López sayesinde kısa sürede 0-2 öne geçti ve sonrasında hiç zorlanmadı. Raphinha, Pedri ve Yamal, ikinci yarıda skoru 0-5'e taşıdı. Barcelona, dört maç sonunda on iki puanla yoluna kayıpsız devam ederken, üç puan geride olan Real Madrid ile arasında küçük bir fark açtı.

Maç henüz beşinci dakikadayken Fermín, sağ kanatta Yamal'a şık bir ara pası gönderdi. Sağ açık, ceza sahasında topun bir kez sekmesine izin verdikten sonra kaleci Stole Dimitrievski'yi akıllıca bir ayak hareketiyle mağlup etti: 0-1.

Barcelona, Arnaut Danjuma'nın santrforda başladığı ve Kayne van Oevelen'in yedek kulübesinde oturmakla yetindiği Valencia karşısında hiçbir endişe yaşamadı. İlk yarının ortalarında skor 0-2'ye geldi; Fermín, Anthony Gordon'ın bıraktığı topun ardından uzak köşeyi buldu.

Hemen ardından dikkat çekici bir an yaşandı; Barcelona, bir köşe vuruşunda 0-3'ü arıyordu. Rodri döndü ve Eric García'nın burnuna sert şekilde çarptı. García, yerini Jules Koundé'ye bırakmak zorunda kaldı. İspanyol medyası kısa süre sonra savunmacının burun septumunda eğrilik olduğunu yazdı. Oyuncu bunu geçen yıl da yaşamış ve bu nedenle uzun süre maskeyle oynamıştı.

İkinci yarının başlamasından beş dakika sonra Barcelona maçı tamamen bitirdi. Yamal, bindiren Fermín'e pasını verdi, Fermín de topu adeta Raphinha'ya altın tepside sundu. Brezilyalı oyuncu, arka direkte çok rahat bir dokunuşla topu ağlara gönderdi: 0-3.

Kalan bölümde maçtan söz etmek artık mümkün değildi. Barcelona, Los Che karşısında hiç zorlanmadı ve Valencia, bitime çeyrek saat kala skoru 0-4'e engel olamadı. Dani Olmo, Pedri'yi topla buluşturdu ve Pedri ceza sahası çizgisi civarından fileleri havalandırdı: 0-4.

Valencia için işler daha da kötüye gitti ve golün hazırlayıcısı yine Olmo oldu. Bu kez Yamal'ı boş alanda bulan Olmo'nun pasında genç yıldız, Dimitrievski'yi yakın mesafeden mağlup ederek maçtaki ikinci golünü attı: 0-5.



