FC Barcelona, Lamine Yamal hakkında hem kötü hem de iyi haberler verdi

Görünüşe göre Lamine Yamal bu yaz Dünya Kupası'nda sahaya çıkabilecek. Çarşamba akşamı FC Barcelona'nın süper yeteneği, Celta de Vigo maçında (1-0 galibiyet) sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Bir gün sonra İspanyol kulüp bir güncelleme yayınladı.

Barcelona, X'te yaptığı açıklamada, "Yapılan testler, Lamine Yamal'ın sol hamstringinde bir sakatlık yaşadığını doğruladı" dedi. "Sezonun geri kalanını kaçıracak, ancak Dünya Kupası'nda forma giyebileceği tahmin ediliyor."

Yamal, sakatlığını dikkat çekici bir anda yaşadı. Kendisi bir penaltı kazandıktan sonra, penaltıyı kullanırken sakatlandı; ancak penaltı gol oldu.

Hansi Flick'in takımı bu sezon altı maç daha oynayacak ve son maç 24 Mayıs'ta oynanacak. İki buçuk hafta sonra Dünya Kupası başlayacak. Bu nedenle Yamal'ı zamana karşı bir yarış bekliyor.

Bu arada, Celta'ya karşı alınan zorlu galibiyet, şampiyonluk yarışında iyi bir devam anlamına geliyordu. Altı maç kala Katalanlar, en yakın rakibi Real Madrid'e karşı dokuz puanlık bir avantaj elde etti. 10 Mayıs'taki karşılıklı maç, Barcelona için şampiyonluk maçı olabilir.

Ancak Barcelona, Copa del Rey ve Şampiyonlar Ligi'nde elendi. Her iki turnuvada da Atlético Madrid daha güçlüydü: Copa del Rey'de yarı finalde, Şampiyonlar Ligi'nde ise çeyrek finalde.

İspanya, 15 Haziran'da Cape Verde ile ilk Dünya Kupası maçını oynayacak. Daha sonra Güney Avrupalılar, grupta Suudi Arabistan ve Uruguay ile de karşılaşacak.