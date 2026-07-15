FC Barcelona, KNVB ve Ronald Koeman’a öfkeli: “Bu kesinlikle kabul edilemez!”

Diario AS’ın haberine göre, FC Barcelona’da Frenkie de Jong’un fiziksel durumu konusunda büyük bir öfke hakim. Orta saha oyuncusu, kulübün hiç haberi olmadığı bir sakatlıkla Dünya Kupası’ndan geri döndü.

De Jong, devam eden diz ağrıları nedeniyle pazartesi günü beklenenden daha erken bir şekilde kulübe geldi. İlk muayeneler tamamlandı ve bu muayeneler sonucunda Hollandalı oyuncunun dizinin “tamamen dengesiz” olduğu ortaya çıktı.

Hatta kemikleri birbirine bağlayan bağlarda hasar da söz konusu olabilir. İç kanama nedeniyle yeni bir MR taraması yapılamaması ve bu nedenle ileri tetkiklerin birkaç gün ertelenmesi gerekse de, şimdiden dört ila altı aylık bir rehabilitasyon sürecinden söz ediliyor.

Barcelona, KNVB’nin Dünya Kupası sırasında kasıtlı olarak bilgi sakladığını ve böylece De Jong’un 16’da 16 maçında Fas karşısında “normal” bir şekilde sahaya çıkabilmesini sağladığını düşünüyor. AS gazetesi, “Kulüp, Hollanda milli takım yetkilileri tarafından aldatıldığını hissediyor” diye yazıyor.

Zira Barcelona, orta saha oyuncusunun fiziksel şikayetlerinden ve bu nedenle aldığı iğnelerden haberdardı, ancak durumun bu kadar ciddi olacağını kimse hesaba katmamıştı. Barcelona’nın sağlık ekibi, Fas maçındaki uzatma süresinin De Jong’un durumunu katlanarak kötüleştirdiğinden endişe ediyor.

AS, “Durumun oyuncunun sahaya çıkmasını gerektirdiğini anlasalar da, sağlığının diğer tüm hususların üzerinde tutulması da hayati önem taşıyor” diyor. “Ve bu açıdan, Barcelona içindeki kaynaklara göre tamamen kabul edilemez bir risk almış olan yetkililerin ihmali söz konusu.”

İspanya’da, KNVB’nin Barcelona’ya bir açıklama borcu olduğu düşünülüyor. Kulüp çevresindeki kaynaklar, “Koeman ve Frenkie’nin bu devasa sorunu nasıl açıklayacaklarını göreceğiz” diyor. Bu bağlamda, 2024 yılına da atıfta bulunuluyor; o dönemde KNVB, De Jong’un fiziksel durumu nedeniyle Avrupa Şampiyonası’na katılamaması yüzünden Barcelona’ya öfkelenmişti.

“Hollanda milli takımının takım doktorları hakkında da bir miktar endişe var, çünkü onlar durumu kontrol altında tuttuklarını ve iğnelerin sürekli gözetim altında ve sıkı testler eşliğinde uygulandığını iddia etmişlerdi. Ancak sonuçlar göz önüne alındığında, kulüp bir hata yapıldığı ve bunun sonucunda oyuncunun gereksiz bir efor sarf etmek zorunda kaldığı, bunun da nihayetinde çok ciddi sonuçlara yol açtığı görüşündedir,” diye yazıyor AS.