FC Barcelona kadrosundan Frenkie de Jong’a kötü haber

Frenkie de Jong, Barcelona'nın kaptanlık hiyerarşisinde bir basamak geriledi. Hollanda Milli Takımı oyuncusu geçen sezon üçüncü kaptandı, ancak yeni sezonda dördüncü sırayla yetinmek zorunda kalacak. Sıralamanın önemli bir bölümünü oyuncu grubu kendi belirledi.

Marc ter Stegen ve Ronald Araujo'nun ayrılığı sonrası Barcelona, 2026/27 sezonu için kaptanlık yapılanmasını yeniden şekillendirmek zorunda kaldı. De Jong, onların ayrılığıyla birlikte daha üst bir pozisyon için aday gibi görünüyordu, ancak bu gerçekleşmedi.

Teknik direktör Hansi Flick, bundan böyle birinci kaptanın Raphinha olmasına, Pedri'nin de onun daimi yardımcısı olmasına karar verdi. Geçen sezon Barça'nın birinci kaptanları olarak Ter Stegen ve Araujo başlamıştı.

Alman teknik adam, kalan üç sıra konusunda tüm inisiyatifi kendisi almak istemedi. Flick, basın toplantısında, “Diğer üçüne karar vermek istemedim, sadece bu ikisine, çünkü onlar çok önemli” açıklamasını yaptı. Ardından kadroya, kalan kaptanları kendisinin belirleme fırsatı verildi.

Bu oylamadan Eric García üçüncü kaptan olarak çıktı ve böylece De Jong, geçen sezona kıyasla bir sıra kaybetti. Lamine Yamal ise grubu beşinci kaptan olarak tamamladı ve böylece 19 yaşında kadro içinde resmi bir liderlik rolü aldı.

García'nın tercih edilmesi, Flick yönetiminde kazandığı güvenin bir teyidi olarak görülüyor. Savunmacı, profesyonelliği, disiplini ve takıma bağlılığı nedeniyle grup içinde büyük saygı görüyor.

Flick, “Sonuçta takım bu oyuncuları seçti ve benim için bu, liderlik özelliğine sahip iyi bir grup. Tüm oyunculara ve onların takım için gösterdiği özveriye ihtiyacım var” dedi.

Barcelona pazar günü Valencia'ya karşı sahaya çıkacak, ancak o maçta sakat De Jong yine forma giyemeyecek. Flick'in ekibi, cuma akşamı Real Betis'e yenilen rakibi Real Madrid'in puan kaybından bu karşılaşmada faydalanabilir.