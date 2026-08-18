FC Barcelona dev bir bonservis bedeli ödeyip Rodri’yi kadrosuna kattı

Katalan devi salı günü yaptığı açıklamayla, Rodri'nin resmen Manchester City'den FC Barcelona'ya geçtiğini duyurdu. Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre Barcelona, orta saha oyuncusu için 60 milyon euro ödeyecek; bu rakam bonuslarla birlikte 75 milyon euroya kadar çıkabilir.

Barcelona, Rodri'nin gelişini sosyal medya kanallarında paylaşılan şık bir videoyla duyurdu. Eşlik eden metinde, "Mekân ve zamanın ustası Barcelona'ya indi" ifadeleri yer aldı.

Romano, pazar günü Barcelona'nın üçüncü teklifinin Manchester City tarafından kabul edildiğini bildirmişti. İspanyol dünya şampiyonu, Spotify Camp Nou'da 2030 yazına kadar sürecek bir sözleşmeye imza attı.

Barcelona ilk olarak 45 ve 65 milyon euroluk teklifler sundu. Üçüncü teklifle, yani 60 milyon euro artı 15 milyon euro bonusla, İspanya şampiyonu Rodri'yi kadrosuna katmayı başardı.

Orta saha oyuncusu, kendisi için harika geçen bu yazda City'den ayrılmak istediğini kısa sürede net şekilde ortaya koydu. Dünya Kupası şampiyonu, uzun süre Real Madrid'den bir adım gelmesini bekledi ancak bu kulüp kapıyı (fazla) uzun süre kapalı tuttu.

Rodri, 2019'da yaklaşık 70 milyon euro karşılığında Atlético Madrid'den Manchester'a transfer oldu. Bunun İngilizler için müthiş bir yatırım olduğu görüldü. Rodri, City'deki döneminde dört lig şampiyonluğunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi ve iki FA Cup kazandı. 2024'te ise üçleme kazanan takımın orkestra şefi olarak Ballon d'Or'u kazandı.