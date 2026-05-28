FC Barcelona, değeri 90 milyon avro olan forvet için tüm gücüyle çalışıyor

FC Barcelona, önümüzdeki yaz Julián Álvarez'i Spotify Camp Nou'ya transfer etmek istiyor. İspanya'nın son şampiyonu, 26 yaşındaki forvet için Atlético Madrid'e yakında dev bir teklif sunacak.

Transfer muhabiri Fabrizio Romano, bu haberi Perşembe günü duyurdu. Barcelona, fiyatı düşürmek için oyuncu takası teklif etmeyecek, ancak Álvarez için en yüksek bedeli ödemeye hazır.

Álvarez'in Atlético Madrid kulüp yönetimine ayrılma isteğini ilettiği söyleniyor. Birkaç ay önce Arjantinli oyuncu, yeni ve cazip bir sözleşme teklifini geri çevirmişti.

Álvarez'in menajeri ve bir dizi aracıyla doğrudan görüşmenin ardından Barça bir teklif sunacak.

Atlético Madrid, Álvarez'in sözleşmesi 2030 ortasına kadar devam ettiği için transferi kolayca kabul etmeyecek. Transfermarkt, oyuncunun değerini 90 milyon euro olarak belirledi. Büyük olasılıkla Barcelona çok daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak.

Madrililer, 2024 yılında Álvarez'i Manchester City'den transfer etmek için yaklaşık 75 milyon euro ödemişti.

O zamandan beri, Arjantin milli takımında 51 kez forma giyen oyuncu, Atlético Madrid adına 106 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda 49 gol attı ve 17 asist yaptı.