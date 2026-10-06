FC Barcelona çok büyük bir hamle yaptı ve çok aranan imzayı aldı

Fabrizio Romano’nun haberine göre Raphinha, Barcelona ile yeni sözleşme imzaladı. Brezilyalı oyuncu artık Spotify Camp Nou’da 2030 yılının ortasına kadar kulübe bağlı.

Raphinha’nın Barça ile sözleşmesi 2028 yılının ortasına kadar devam ediyordu ancak kulüp risk almak istemedi ve kaptana şimdiden yeni bir kontrat verdi. Geçen yaz, özellikle Suudi Arabistan’dan, Sporting Portekiz’in eski oyuncusuna yoğun ilgi vardı.

Raphinha, 2022 yazında Leeds United’dan yaklaşık 60 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Brezilyalı oyuncu şu ana kadar Katalan kulübü adına 185 maça çıktı.

Bu süreçte 89 gol attı ve 62 asist yaptı. Asıl mevkisi kanat olan oyuncu, bu sezon ise Barcelona’da sık sık hücumun en ucunda görev yapıyor. Bunu da oldukça iyi yapıyor.

Gelecek maçlar BAR La Liga 12:30 GET

29 yaşındaki hücum lideri, Barça ile üç kez İspanya şampiyonu oldu ve üç kez İspanya Kupası’nı kazandı. İki yıl önce La Liga’da yılın oyuncusu seçildi.

Raphinha, geçen hafta uyluk sakatlığı nedeniyle Brezilya’nın kampından erken ayrılmak zorunda kaldı. Ancak Barcelona’nın önündeki maçlara kadar hızlı şekilde iyileşmesi bekleniyor.