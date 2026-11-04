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Siep Engelen
Çeviri:

FC Barcelona, Ajax'ın bir oyuncusunu istiyor ve yakında temasa geçebilir

Transfers
Ajax
Barcelona
Y. Baas

FC Barcelona, Youri Baas’ı Ajax’tan transfer etme olasılığını araştırıyor. İspanyol SPORT gazetesinin haberine göre durum böyle. 

Sportif direktör Deco, özellikle stoper bölgesinde seçenekleri azalan Barcelona’nın savunmasını güçlendirmek istiyor. Baas’ın Katalan ekibinin aradığı profile tam olarak uyduğu belirtiliyor. 

SPORT, "23 yaşındaki Youri Baas, şu anda Míchel’in Ajax savunmasının lideri" ifadelerini kullandı. "Sol bekte de oynayabilmesi nedeniyle Barcelona’nın listesinin üst sıralarında yer alıyor." 

İspanyol basın kuruluşuna göre Barcelona, Ajax’ın altyapısına hâlâ büyük değer veriyor. Jordi Cruyff’un Amsterdam ekibinde sportif direktör olarak görev yapması da olumlu bir etken olarak görülüyor. 

Baas’ın bonservis bedelinin ne olacağı belirsiz ancak Ajax’ın savunma oyuncusunun ayrılığına izin vermeye istekli olduğu düşünülüyor. Geçen yaz FC Porto’ya transfer olmaya çok yaklaşmıştı ancak transfer son anda gerçekleşmedi. Baas’ın sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor. 

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Adı geçen alternatiflerden biri de Lisandro Martínez. Arjantinli oyuncunun Manchester United’dan ayrılmasına izin verilecek gibi görünüyor. O da Barcelona’nın belirlediği profile uyuyor. 

Ruud Nijstad da hâlâ Deco’nun listesinde. FC Twente’nin 18 yaşındaki büyük yeteneği bir süredir takip ediliyor ancak daha çok geleceğe yönelik bir oyuncu olarak görülüyor.

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