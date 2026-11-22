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FC Barcelona, Villarreal karşısında 0-2 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak müthiş bir geri dönüşe imza attı. Konuk ekip kısa sürede rahat bir üstünlük yakaladı ancak Barça ikinci yarıda mücadeleye yeniden ortak oldu.

Hansi Flick'in ekibi, cumartesi akşamı Real Madrid'in Celta de Vigo'yu 2-1 yendiğini gördükten sonra ne yapması gerektiğini biliyordu. Frenkie de Jong savunmanın merkezinde başlarken orta sahada Fermín López, Marc Bernal ve Pedri yer aldı.

Barça maça çok kötü başladı. Fermín López'in Kanadalı Tajon Buchanan'ı gözden kaçırmasının ardından hücum oyuncusu, henüz beşinci dakikada uzak mesafeden harika bir gol attı. Topun iki kez sekmesine izin veren Buchanan, ardından gelişine sert vurdu: 0-1.

Villarreal, yedinci dakikada Tani Oluwaseyi ile çıktığı kontra atakta farkı ikiye çıkardı. Georges Mikautadze, De Jong'a karşı üstünlük sağlayıp topu Alberto Moleiro'ya aktardı. Moleiro'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Oluwaseyi sert bir vuruşla golü buldu: 0-2.

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Hakem Alejandro Hernández, Barça'nın penaltı beklentisini ilk başta geri çevirdi. Ancak VAR'ın müdahalesinin ardından Lamine Yamal'a yapılan faul nedeniyle penaltı kararı verdi. İspanyol oyuncunun kullandığı penaltıda top direğin dışına çarptı.

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Oyunu kontrol eden Barcelona, hızlı gelişen ataklarla tehlike yaratsa da ilk yarıda gol bulamadı. Villarreal ise kontra atak fırsatları kolladı ve Katalan ekibinin savunma arkasına gönderdiği uzun paslarla tehlike yaratmaya çalıştı.

İkinci yarıda Fermín López ve Gerard Martín fırsatlar yakaladı. Blaugrana farkı bire indirecek gol için baskısını artırırken João Cancelo da direğe takıldı. Martín, 57. dakikada Pedri'nin ortasını kafayla ağlara göndererek skoru 1-2 yaptı.

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Yalnızca birkaç dakika sonra Barça eşitliği sağladı. Hızlı gelişen bir atakta Yamal'ın pasını alan López, topu soğukkanlılıkla ağlara gönderdi: 2-2. Geri dönüş de kısa süre sonra tamamlandı. García'nın ortasında Pau Navarro topu kendi kalesine gönderdi: 3-2.

Navarro için öğleden sonra daha da kötüye gitti. Kendi kalesine attığı golün ardından uzatma dakikalarında ikinci sarı kartını da gördü ve Villarreal maçı on kişi tamamladı. Barça, 3-2'lik galibiyetle 36 puana ulaşıp liderliğe yerleşirken Real Madrid 33 puanla ikinci sırada bulunuyor.