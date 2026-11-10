Son aylar Kylian Mbappe için kolay geçmedi. Ballon d'Or'u kaybetmenin hayal kırıklığını yaşadı, Çin'e yaptığı seyahatin ardından bir tartışmanın ortasında kaldı ve diz sakatlığı sorunlarını daha da artırdı. Ancak Fransa Milli Takımı'nın kaptanı, Zinedine Zidane'ın ona en iyi seviyesine dönmesi için yardımcı olmak amacıyla hazırladığı özel bir plan eşliğinde, farklı bir yüzle Horozlar'ın atmosferine geri dönüyor.

Fransız "Foot Mercato" sitesi, Mbappe'nin Ballon d'Or yarışında Harry Kane'in arkasında sadece 28 puan farkla ikinci sırada yer aldığı ve Çin'e yaptığı seyahatin yol açtığı tartışmaların yaşandığı geçtiğimiz dönemin baskılarını görünüşe göre aştıktan sonra, yüksek bir moralle Clairefontaine kampına döndüğünü belirtti.

Bu tablo, Real Madrid'deki takım arkadaşı Ibrahima Konate'nin, Mbappe'nin psikolojik durumuyla ilgili taraftarları rahatlatan ve onun iyi bir dönem geçirdiğini, son maçlarda etkili performanslar sergilediğini vurgulayan açıklamalarıyla pekişti.

Konate, "Le Parisien" gazetesine şunları söyledi: "Kylian psikolojik olarak son derece iyi bir durumda ve bunu son birkaç maçta gördük; çünkü çok belirleyici ve çok önemliydi. Ayrıca yaşama karşı aynı coşkuyu hâlâ koruyor ve sanırım bunu siz de fark ediyorsunuz."

Olumlu işaretler Fransız forvetin psikolojik durumuyla sınırlı kalmıyor; zira Zidane, geçtiğimiz milli ara dönemde onu sol kanatta kullanma fikrinden vazgeçtikten sonra, ona yeteneklerine uygun teknik bir rol vermeyi planlıyor ve onu tercih ettiği santrfor pozisyonunda sabitlemeye karar verdi.

Teknik direktör, Mbappe'nin mevcut kampta tercih ettiği pozisyonda oynama fırsatı bulacağını vurguladı. Bu, özellikle son 9 milli maçta 11 gol atmasının yanı sıra bu sezon Real Madrid ile 16 maçta 17 gole imza atmasının ardından, parlamayı sürdürmesine yardımcı olabilecek bir adım.

Horozlar'ın kaptanı ayrıca Clairefontaine'de taraftarlardan coşkulu bir karşılama gördü ve antrenmanlar sırasında gülümseyerek neşeli ruh halini yeniden kazanmış bir şekilde göründü. Bu, son dönemde kendisine eşlik eden baskıların büyük bir bölümünü aştığını yansıtan bir tabloydu.

Fransa Milli Takımı, İtalya ve Türkiye ile yapacağı maçlara hazırlanıyor. Mbappe'nin Zidane'dan gördüğü desteği değerlendirmesi ve kendisine verilen teknik güveni, alışılmış seviyesine döndüğünü teyit edeceği güçlü bir performansa çevirmesi umuluyor.