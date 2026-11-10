Son aylar Kylian Mbappé için kolay geçmedi. Ballon d'Or'u kaybetmenin hayal kırıklığını yaşayan, ardından Çin'e yaptığı seyahatin ardından tartışmaların odağına giren oyuncunun sıkıntılarına bir de diz sakatlığı eklendi. Ancak Fransa Milli Takımı'nın kaptanı, Zinedine Zidane'ın onun en iyi seviyesine dönmesine yardımcı olmak için hazırladığı özel bir planın ortasında, farklı bir çehreyle Les Bleus'nün atmosferine geri dönüyor.

Fransız "Foot Mercato" sitesi, Mbappé'nin, son dönemde yaşadığı baskıları görünüşe göre atlattıktan sonra yüksek bir moralle Clairefontaine kampına geri döndüğünü aktardı. Söz konusu dönemde oyuncu, Ballon d'Or yarışında yalnızca 28 puan farkla Harry Kane'in arkasında ikinci sırada yer almış, ayrıca Çin'e yaptığı seyahat tartışma yaratmıştı.

Bu tablo, Real Madrid'deki takım arkadaşı Ibrahima Konaté'nin açıklamalarıyla güçlendi. Konaté, Mbappé'nin psikolojik durumu konusunda taraftarlara güvence vererek, oyuncunun iyi bir dönem geçirdiğini ve son maçlarda etkili performanslar sergilediğini vurguladı.

Konaté, "Le Parisien" gazetesine şunları söyledi: "Kylian çok iyi bir psikolojik durumda ve bunu son birkaç maçta gördük; belirleyici ve çok önemliydi. Ayrıca hayata karşı aynı coşkusunu da koruyor ve sanırım bunu siz de fark ediyorsunuz."

Olumlu işaretler Fransız forvetin psikolojik durumuyla sınırlı kalmıyor. Zidane, geçen milli ara döneminde onu sol kanatta kullanma fikrinden vazgeçip tercih ettiği santrfor mevkisine yerleştirmeye karar vermesinin ardından, ona yeteneklerine uygun teknik bir rol vermeyi planlıyor.

Teknik adam, Mbappé'nin mevcut kampta tercih ettiği mevkide oynama fırsatı bulacağını vurguladı. Bu adım, özellikle son 9 milli maçta 11 gol atan ve bu sezon Real Madrid ile 16 maçta 17 gole ulaşan oyuncunun formunu sürdürmesine yardımcı olabilir.

Les Bleus'nün kaptanı ayrıca Clairefontaine'de taraftarlardan coşkulu bir karşılama gördü. Antrenmanlar sırasında gülümseyerek ve neşeli ruh halini yeniden kazanmış bir şekilde görünen Mbappé'nin bu hali, son dönemde kendisini çevreleyen baskıların büyük bir kısmını atlattığını yansıtan bir manzara oldu.

Fransa Milli Takımı, İtalya ve Türkiye karşılaşmalarına hazırlanıyor. Bu sırada Mbappé'nin Zidane'dan gördüğü desteği değerlendirmesi ve kendisine verilen teknik güveni güçlü bir performansa dönüştürerek alışılmış seviyesine döndüğünü teyit etmesi umut ediliyor.