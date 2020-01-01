Fatih Terim'le 1000. gol

Deneyimli teknik adam, sarı-kırmızıların başında 1000. kez gol sevinci yaşadı.

'da Atakaş karşısında Mbaye Diagne'nin 32. dakikada kaydettiği golle teknik direktör Fatih Terim, görevde olduğu yıllarda bininci golüne ulaştı.

Fatih Terim’in Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde atılan bin golün 775'i lig müsabakalarında geldi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Kupası'nda 103, Avrupa kupalarında 110, TFF Süper Kupa ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise toplam 12 kez gol sevinci yaşadı.

Fatih Terim'in Galatasaray'ın başında gördüğü bin gol, 115 farklı oyuncu tarafından kaydedildi. Rakip oyuncular 24 kez ağlarını sarsarken, bir gol ise hükmen galibiyet sonucunda geldi.