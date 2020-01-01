Fatih Terim'in yaz planları hazır!

Üç sezondur transferde istediği hamleleri yapamayan Fatih Terim, yazın kısıtlamaların kalkmasıyla atağa geçecek.

UEFA’nın Finansal Fair Play kriterleri kapsamında ’a uyguladığı ‘sattığın kadar al’ sınırlaması önümüzdeki yılın Mayıs ayında sona erecek. Üç yıldır bu sınırlama nedeniyle istediği hamleleri yapamayan ve transfer planlamalarında özgürce hareket edemeyip düşündüklerini uygulayamayan Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda derin bir ‘oh’ çekecek! Bu sezon 23. şampiyonluğuna ulaşmak isteyen Galatasaray’da bu gelişme devre arasındaki transfer politikasına da olumlu yansıyacak!

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, devre arasında öncelikli olarak Fatih Terim’in transfer yapılmasını istediği orta saha, kanat ve santrfor bölgelerine üç oyuncu takviyesi yapacak olan Galatasaray’ın bu kez planları Finansal Fair Play'e takılmayacağı için rahat hareket edecek. Ancak Terim açık ve net şekilde mecbur kalmadıkça kiralık oyuncu istemediğini yönetime iletti.

Tecrübeli hoca geçtiğimiz yıl kiralanan oyuncuların yeteri kadar takıma destek verememesi ve aidiyet duygusunun da düşük olması nedeniyle bu formülün mümkünse tercih edilmemesi istedi.

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Daha fazla takım

Sezon başında oyuncu satamadığı için istediği takviyeleri yapamayan Galatasaray’ın benzer bir durumun devre arasında da yaşanması durumunda ‘B planı’ da hazır. Başta stoperler Marcao ve Luyindama olmak üzere ara transfer döneminde satış yapılamazsa, kulüp ‘zorunlu satın alma opsiyonu’ maddesini devreye sokacak. Daha önce 2018 yılının Ocak ayında da benzer bir hamle yapılmış ve transfer bütçesi olmadığı için Terim’in çok istediği Luyindama, Standard Liege’den zorunlu satın alma opsiyonu maddesi ile 6 aylığına kiralanıp sezon sonunda bonservisiyle alınmıştı.

Öte yandan Terim'in listesinin ilk sırasında Kenan Karaman olduğu iddia edildi. NTV'nin haberine göre, Galatasaray yönetimi birçok talibi olan milli futbolcunun transferini devre arasında bitirmek istiyor. Kenan Karaman’ın kulübü ile sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek. 26 yaşındaki hücum oyuncusunun serbest kalma bedeli ise 1.5 milyon Euro olarak belirlenmişti.

Asıl mevkiisi santrfor olan Kenan Karaman, kanatlarda da görev yapabiliyor. A Milli Takım forması giyen Kenan Karaman, bu sezon 2’de forma giydiği 10 maçta üç gol ve bir asistlik performans sergiledi. Golcü oyuncu, Uluslar Ligi'nde de altı maçta forma giydi ve iki maçında da birer gol kaydetti.