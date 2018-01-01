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Galatasaray

Fatih Terim'in transferdeki gözdesi Luiz Felipe

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, stoper transferi için 1. hedefi olarak Lazio'nun genç savunmacısı Luiz Felipe'yi belirledi.

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için dört koldan çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, stoper transferinde İtalya'ya yöneldi.

TRT Spor'un haberine göre; idari direktör Şükrü Hanedar, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Lazio'nun 21 yaşındaki stoperi Luiz Felipe'yi kiralamak için harekete geçti.

Brezilyalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen sarı kırmızılılar, İtalyan ekibine 750 bin euro, oyuncuya da yarım sezon için 600 bin avro önerdi.

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Fatih Terim'in top tekniğini çok beğendiği Brezilyalı savunmacının Ozan Kabak ile iyi bir ikili oluşturacağını düşündüğü öğrenildi.

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